Пловцы Вячеслав и Вероника Андрусенко впервые стали родителями

30-летний чемпион Европы по плаванию, призер чемпионатов мира на короткой воде Вячеслав Андрусенко сообщил о счастливом событии в семье. Жена Вероника подарила ему первенца. Родился мальчик, которого нарекли Владимиром. Новоиспеченный отец сам сообщил новость, поделившись фото в соцсетях. Причем, вопреки звездной традиции, не стал закрывать смайликом личико крохи.
Вячеслав и Вероника Андрусенко с малышом. Фото: соцсети
Маму с малышом уже даже выписали из роддома – на первом снимке как раз запечатлен этот радостный момент. Подписчики четы Андрусенко искренне обрадовались новости и поспешили поздравить чету пловцов с пополнением.
«Поздравляем!», «С рождением первенца!», «Поздравляем! Он уже, по-моему, хочет уйти от вас, в футбол», - пишут фолловеры.
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Напомним, Вячеслав и Вероника Андрусенко поженились в 2017 году. Впервые ставшая мамой пловчиха - действующая рекордсменка России на короткой воде на дистанциях 200 м баттерфляем (2011), а также в эстафетном плавании. Новоиспеченный отец Вячеслав Андрусенко - чемпион Европы-2013, бронзовый призер чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Дохе, дважды вице-чемпион Европы 2014 и 2018 годов.