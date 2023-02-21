Пловцы Вячеслав и Вероника Андрусенко впервые стали родителями

Маму с малышом уже даже выписали из роддома – на первом снимке как раз запечатлен этот радостный момент. Подписчики четы Андрусенко искренне обрадовались новости и поспешили поздравить чету пловцов с пополнением.

«Поздравляем!», «С рождением первенца!», «Поздравляем! Он уже, по-моему, хочет уйти от вас, в футбол», - пишут фолловеры.

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Напомним, Вячеслав и Вероника Андрусенко поженились в 2017 году. Впервые ставшая мамой пловчиха - действующая рекордсменка России на короткой воде на дистанциях 200 м баттерфляем (2011), а также в эстафетном плавании. Новоиспеченный отец Вячеслав Андрусенко - чемпион Европы-2013, бронзовый призер чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Дохе, дважды вице-чемпион Европы 2014 и 2018 годов.