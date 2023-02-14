«Вот и настал этот день...»: синхронистка Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры

Единственная в мире семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина объявила, что завершает карьеру. Свое решение она озвучила в микроблоге и выразила благодарность всем, кто был причастен к ее триумфу.

«Вот и настал этот день... День, когда я официально объявила о завершении своей спортивной карьеры. Это взвешенное, обдуманное и окончательное решение. Считаю, что достигла всех поставленных целей, добилась всего, что могла... и без вашей поддержки вряд ли бы у меня это получилось, за что сердечно вас благодарю! Конечно же, огромную благодарность хочу выразить своим тренерам, своим родным и близким... Спасибо вам всем огромное за то, что все эти годы были рядом со мной!» - написала спортсменка в соцсети.

Синхронистка намекнула, что остается в спортивной сфере и будет трудиться на благо родного плавания, но уже в другом качестве. Вероятно, Светлана намерена облачиться в тренерскую форму.

Свое первое олимпийское золото Светлана Ромашина завоевала на Олимпиаде в Пекине в 2008 году в Пекине. И спустя 13 лет, в Токио в 2021 году, на самой высокой ступеньке пьедестала оказалась в седьмой раз. Подобного результата в мире еще не было. Помимо олимпийского золота, россиянка – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

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Светлана Ромашина за годы карьеры стала не только олимпийской чемпионкой, но и вышла замуж и успела родить ребенка. Ее дочке Александре в этом году исполнится уже 6 лет. Звезда синхронного плавания не скрывает, что хочет стать дважды мамой.