«Фантастическое ощущение!»: Кирилл Абросимов впервые стал отцом

В семье 31-летнего пловца Кирилла Абросимова – счастье. 1 февраля жена Ксения подарила ему первенца. На свет появился сынок Лев. Радостный отец лично сообщил всем о долгожданном пополнении.
«Фантастическое ощущение счастья, которое можно испытать в этой жизни!» - написал пловец и опубликовал первый в жизни малыша кадр.
Кирилл Абросимов стал отцом. Фото: соцсети
Подписчики поспешили поздравить новоиспеченных родителей с рождением наследника. В комментариях – пожелания здоровья малышу и маме, терпения и спокойных ночей.
«Растите большие, здоровые и сильные!», «Малышу очень повезло появиться у таких любящих родителей!», «Новость – пушка!», «Молодцы», «Счастья вашей семье», - наполняется теплыми словами от подписчиков аккаунт Абросимова.
Напомним, Кирилл Абросимов является трехкратным чемпионом Европы по плаванию на открытой воде, серебряным призером Всемирной летней Универсиады, чемпионом и заслуженным мастером спорта России, участвовал в Олимпийских играх-2020.
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