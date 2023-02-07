«Фантастическое ощущение!»: Кирилл Абросимов впервые стал отцом

Кирилл Абросимов с женой Ксенией. Фото: соцсети

Кирилл Абросимов с женой Ксенией. Фото: соцсети

Пловец сообщил о пополнении в семье.

В семье 31-летнего пловца Кирилла Абросимова – счастье. 1 февраля жена Ксения подарила ему первенца. На свет появился сынок Лев. Радостный отец лично сообщил всем о долгожданном пополнении.

«Фантастическое ощущение счастья, которое можно испытать в этой жизни!» - написал пловец и опубликовал первый в жизни малыша кадр.

Кирилл Абросимов стал отцом. Фото: соцсети

Подписчики поспешили поздравить новоиспеченных родителей с рождением наследника. В комментариях – пожелания здоровья малышу и маме, терпения и спокойных ночей.

«Растите большие, здоровые и сильные!», «Малышу очень повезло появиться у таких любящих родителей!», «Новость – пушка!», «Молодцы», «Счастья вашей семье», - наполняется теплыми словами от подписчиков аккаунт Абросимова.

Напомним, Кирилл Абросимов является трехкратным чемпионом Европы по плаванию на открытой воде, серебряным призером Всемирной летней Универсиады, чемпионом и заслуженным мастером спорта России, участвовал в Олимпийских играх-2020.

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