Владимир Сальников - об участии в Азиатских играх: «Самое главное то, что появилась перспектива выхода на международную арену»

Олимпийский совет Азии выступил с приглашением России и Белоруссии принять участие в XIX Азиатских играх. Турнир состоится с 23 сентября по 8 октября 2023 года в Китае и может стать первым международным стартом для национальных сборных двух стран. Напомним, что россияне и белорусы были отстранены в прошлом году от участия в турнирах Международной федерации водных видов спорта World Aquatics.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал полученное приглашение.

«Самое главное то, что появилась перспектива выхода на международную арену. Исходя из открывающейся возможности выступить на континентальных соревнованиях в Азии, должны появиться четкие параметры, в том числе речь должна идти и об отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Париже. Это будет понятно из диалога с World Aquatics», - цитирует руководителя Федерации официальный сайт организации.

Диалог с World Aquatics станет решающим, по его результатам будет принято окончательное решение о допуске наших спортсменов.

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