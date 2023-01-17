«Я этой новости обрадовалась»: пловчиха Чикунова – о первом этапе Кубка России на Сахалине

Пловчиха Евгения Чикунова с энтузиазмом восприняла новость о том, что в наступившем году первый этап Кубка России в июне будет проходить на Дальнем Востоке. Об этом объявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«Я этой новости обрадовалась. Я уже была во Владивостоке, мне там очень понравилось, и хотела бы побывать на Сахалине тоже. Пока не знаю, какой у меня будет план подготовки, но считаю, что география должна расширяться — это важно и нам, спортсменам, так веселее. Мне нравится Казань, мне нравится там выступать, она мне не наскучила, но плавать в новых городах тоже хочется», - порадовалась спортсменка в беседе с сайтом «Матч ТВ».

Добавим, что в декабре Евгения стала новой рекордсменкой Европы на чемпионате России по плаванию на короткой воде, проходившем в декабре зимы в Казани. Она показала лучшее время на дистанции 200 м брассом – 2.14,70.

Результат превзошел рекорд Европы девятилетней давности, который принадлежал датчанке Рикке Педерсен. Но останавливаться на достигнутом россиянка не намерена и во второй части сезона.

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