«Нашел свой жанр»: двукратный чемпион Европы по плаванию Андрей Жилкин поведал о музыкальных планах на сезон

Двукратный чемпион Европы по плаванию Андрей Жилкин признался, что наряду с плаванием одержим еще одним увлечением. Он уже давно совмещает спортивную карьеру с музыкой и даже хотел бы однажды порепетировать на озере Круглом, где тренируются пловцы. В 2023 году он планирует больше времени посвящать своему творческому делу, поскольку надеется окончательно связать свою жизнь с музыкой.

«Пока, правда, не совсем представляю, как. Но уже восемь лет занимаюсь этим и нашел свой жанр. Дай бог, что все будет в порядке, и в конце этого сезона могу заняться плотнее», - поведал сайту «Матч ТВ» Жилкин.

Атлет подчеркнул, что способности к музыке у него – это наследственное. Его отец, заслуженный тренер по плаванию Сергей Валентинович, играл на гитаре, старший брат-пловец Сергей тоже не отставал от родителя, поэтому Андрей пошел по стопам родных, сочиняет песни, играет на фортепиано и барабанах. В 2019 году он даже написал песню про плавание «Нас не остановить». При этом, он самоучка, все осваивает сам.

Однако, завершать карьеру и посвятить себя только музыке 27-летний Жилкин не торопится. Несмотря на сложный сезон с отстранением россиян от международных турниров и травмой плеча, Андрей готовится к стартам и активно тренируется.