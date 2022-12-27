Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов женился. Его избранница — тренер Оксана Логвинова. Кадрами с торжества, состоявшегося за неделю до Нового года, поделились в Сети его друзья.
В кругу самых близких, а вместо букета невесты большой плюшевый кот — жених и невеста решили отличиться по-своему. Примечательно, что ни сам Евгений, ни его теперь уже жена никак не афишировали грядущее торжество.
Евгений Рылов и Оксана Логвинова. Фото: соцсети
Евгений и Оксана знакомы более 10 лет, она тоже поначалу занималась плаванием. Встречаться стали в 2016-м, но вскоре расстались. Однако от судьбы не уйдешь: когда они решили расставить точки над i, вскрылось, что в размолвке виноваты лишь пустые сплетни. И с тех пор пара уже неразлучна. Добавим, что Рылову 26 лет, он стал звездой Олимпийских игр в Токио, завоевав две золотые и одну серебряную медали. В 2022 году он сменил тренера: от Андрея Шишина он перешел к Оксане Логвиновой.
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