Евгений Рылов признан лучшим спортсменом Олимпийских игр в Токио

В Олимпийском комитете России состоялся Форум чемпионов и призеров Олимпийских игр в Токио и Пекине. На нем были оглашены имена лучших спортсменов по итогам двух турниров. Среди 17 лауреатов в различных номинациях прозвучало имя пловца Евгения Рылова.

Рылов в Токио стал настоящей звездой. Он оказался первым соотечественником, который в ХХI веке принес «золото» нашей стране на главных стартах планеты. Причем, Евгений дважды финишировал первым – на дистанциях 100 м и 200 м на спине., а также стал вице-чемпионом в эстафете 4х200 м вольным стилем. Эти достижения вывели россиянина в топ пловцов мира.

Вместе с Рыловым лучшей в Токио признана фехтовальщица София Позднякова, а по итогам Игр в Пекине - лыжник Александр Большунов и фигуристка Анна Щербакова. Также озвучены имена отличившихся тренеров, лучшие команды и других победителей разных номинаций, сообщается на сайте Олимпийского комитета России.