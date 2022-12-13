В Федерации синхронного плавания России сменился президент

В Москве избран новый президент Федерации синхронного плавания России. На отчетно-выборной конференции 6 декабря в результате голосования победу одержала Ольга Брусникина, до этого занимавшая пост вице-президента организации. Она обошла тренера российской сборной синхронистов Татьяну Покровскую, изъявившую желание занять должность.

«Для меня эта работа не новая, потому что уже на протяжении 12 лет я занимаю пост вице-президента и хорошо знаю работу федерации, в каком ключе она должна идти, знаю проблемы и задачи. Основная наша задача на сегодняшний день — это сохранение уровня подготовки наших спортсменов и создание самых благоприятных условий для нашей сборной команды, чтобы они могли в период международного отстранения сохранить мотивацию и имели те же возможности для подготовки на самом высоком уровне для того, чтобы быть в боевой готовности ворваться в мировой спорт», - цитирует новоизбранного президента сайт Федерации.

Ольге Брусникиной 44 года. Она – трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в 2000 году в дуэте и группе, в 2004-м – в групповом зачете, многократная чемпионка мира и Европы. Долгие годы выступала в дуэте с Марией Киселевой. В 2009 году была включена в Зал славы мирового плавания FINA в США.

До Брусникиной пост президента Федерации занимал с 2016 года Алексей Власенко. Весной этого года он был задержан по статье «мошенничество в особо крупном размере».