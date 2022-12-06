Пловчиха Евгения Чикунова установила новый рекорд Европы на чемпионате России

На чемпионате России по плаванию на короткой воде, проходившем в начале зимы в Казани, 18-летняя Евгения Чикунова установила новый рекорд Европы. Она одержала победу на дистанции 200 м брассом, показав лучшее время заплыва – 2.14,70. Этот показатель оказался лучше рекорда Европы девятилетней давности – тогда его автором была датчанка Рикке Педерсен.
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Евгения Чикунова. Фото: соцсети
Чикунова известна успешным дебютом на Олимпиаде в 2021 году в Токио. Россиянка заняла на ней четвертое место на дистанции 20 м брассом. Такой же результат она показала на дистанции вдвое больше, но обиднее всего были 0,04 секунды, которых не хватило ей до бронзы.
Напомним, что на нынешнем российском турнире был установлен новый мировой рекорд. Его исполнил Климент Колесников на дистанции 50 м на спине. Сейчас ведутся необходимые процедуры, по результатам которых достижения россиян будут зарегистрированы FINA.