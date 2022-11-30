Краткая инструкция проведений соревнований по плаванию

Распределение функций, унификация правил и их четкая регламентация позволяют четко и без конфликтов решить все вопросы, связанные с вольной интерпретацией тех или иных норм поведения спортсменов и проведения самих соревнований.

В данном материале мы приводим лишь некоторые функции, соответствующие ряду основных судейских позиций, где минимальный состав судей – 43 при проведении соревнований в 50-метровом бассейне на 10 дорожках.

Технический делегат

•До соревнований

– предварительный визит, посещение места проведения соревнований;

– участие в комиссии по допуску участников соревнований;

– согласование формы одежды судей совместно с рефери и представителями оргкомитета;

– подготовка отчета по результатам комиссии по допуску участников соревнований;

– совместно с главным судьей соревнований и представителями оргкомитета производство всех необходимых замеров бассейна (длина ванны, потоки воды, температура).

•На объекте

– встреча с представителями оргкомитета;

– встреча с представителями компаний, предоставляющих услуги хронометража и видеоанализа;

– встреча с представителями ТВ-компаний по вопросам телетрансляции (позиции камер и пр.);

– проверка расстановки оборудования и мебели на бортике бассейна (столы и стулья для судей и спортсменов, подиум для награждения, оборудование для хронометража и пр.);

– проверка конференц-зала, помещений для совещаний представителей команд и судейской коллегии;

– подготовка презентаций для совещаний;

– проверка наличия/подготовка соревновательных форм.

•Во время соревнований

– прибывает на место проведения соревнований не позднее чем за 90 минут до их начала;

– следит за расписанием, отслеживает своевременность подачи заявок на эстафетное плавание;

– комплектование заплывов, отслеживание правильности их результатов, координация с рефери и ТВ по всем вопросам, в т. ч. по вопросам переплывов и задержек;

– организация переплывов и дополнительных заплывов;

– отслеживание рекордов, дисквалификаций и нарушений всевозможных протоколов;

– фотофиксация плавательных костюмов спортсменов, установивших рекорды;

– проверка карточек дисквалификаций;

– содействие рефери по вопросам протестов и просьб со стороны представителей команд.

•После соревнований

– подготовка отчета о проведении соревнований;

– рекомендации организаторам будущих соревнований;

– отправка отчетов о проведении соревнований в вышестоящие организации.

Рефери

•До соревнований

– проверяет список судей, подготавливает распределение судей по позициям на каждый день;

– подготавливает презентацию к совещанию судей.

•На месте проведения соревнований, перед началом стартовой сессии

– прибывает на место их проведения не менее чем за 60 минут до их начала;

– подготавливает порядок построения и выхода/ухода судей перед, во время и после окончания соревнований;

– убеждается в наличии и готовности всех судей по позициям к работе;

– подготавливает и проводит ежедневные брифинги судейской коллегии;

– убеждается, что все оборудование на бортике бассейна работает;

– совместно с тех. делегатом убеждается в наличии/отсутствии изменений;

– согласует с ответственным и со всеми основными судьями (стартер, судьи по технике, на старте и на поворотах) жест/ сигналы об утверждении результатов;

– согласует способы взаимосвязи с местом комплектования заплывов;

– убеждается, что все спортсмены покинули чашу бассейна после заплыва и вся представленная публично информация соответствует истине.

Стартер

– принимает участие в ежедневных брифингах судей;

– перед каждым стартом соревновательной сессии проверяет исправность оборудования (контактные щиты, стартовые тумбы), тестирует устройство для подачи звукового сигнала;

– по короткому свистку рефери занимает свою позицию;

– после старта (подачи звукового сигнала) подает сигнал рефери, что все в соответствии с правилами;

– в случае нарушения немедленно докладывает о нем рефери;

– после подачи сигнала рефери (вытянутая вверх рука) находится в полном визуальном и слуховом контакте со спортсменами;

– отзывает заплыв участников в случае отказа оборудования. Судья по Технике плавания

– принимает участие в ежедневных брифингах судей;

– встает у своего кресла по коротким свисткам рефери;

– занимает свою позицию на 15 м отметке по длинному свистку рефери при плавании способом баттерфляй, на спине, вольным стилем, комплексном плавании и комбинированной эстафете;

– по прохождении – пересечении спортсменом 15 м отметки вольным стилем, баттерфляем, на спине, комплексном плавании и комбинированной эстафете подает сигнал рефери, что все в пределах правил;

– в плавании способом брасс обращает внимание, чтобы спортсмен разорвал поверхность воды на втором гребке руками, выполнил не более одного удара ногами баттерфляем после старта и поворота;

– следует за спортсменами, смотрит за правильностью выполнения поворотов согласно каждому способу плавания;

– один из судей по технике плавания доходит до конца дистанции и при каждом повороте, другой останавливается на 15 м отметке (кроме плавания брассом);

– не загораживает съемочное пространство фотографам на их позициях, идет/следует позади передвижной ТВкамеры, а также за рекламными щитами, расположенными вдоль бортика;

– на 50 м дистанциях вольным стилем оба судьи должны стоять на 15 м отметке со стороны старта, нет необходимости следовать к поворотной части;

– концентрирует внимание на ближайшей половине бассейна;

– в случае нарушения правил незамедлительно докладывает об этом рефери;

– при необходимости заполняет карточку дисквалификации.

– принимает участие в ежедневных брифингах судей и обязательно в брифинге, проводимом старшим на повороте;

– встает со своего места по короткому свистку рефери (в случае отсутствия спорт смена остается на своем месте, не вставая);

– подходит к стартовому подиуму по длинному свистку рефери;

– убеждается, что первый гребок выполнен в соответствии с правилами. Действия судьи при выполнении старта на спине (планка)

– судья устанавливает планку на уровне воды в позицию «0», далее спортсмены сами регулируют-устанавливают планку на необходимом им уровне;

– после просмотра выполнения старта вынуть-убрать планку из воды;

– если спортсмен не использует планку для старта, он информирует об этом судью, который, в свою очередь, должен убрать планку из воды;

– следит за правильностью выполнения поворота как минимум за 5 м до и после поворота до выполнения первого гребка;

– следит за правильностью выполнения касания на финише в соответствии со способом плавания;

– при получении соответствующих инструкций от рефери следит за правильностью передачи этапов в эстафетном плавании;

– в случае, если старт/поворот выполнен в соответствии с правилами, выпрямляется и делает шаг назад к заднему краю платформы или стартовой тумбы;

– в случае нарушения правил не отступает назад и остается на переднем крае стартового подиума или остается у тумбы, что будет являться сигналом для старшего на повороте для направления резервного на вашу позицию;

– после того как резервный судья займет позицию судьи по выполнению старта на спине, последний должен незамедлительно направиться к рефери, доложить о нарушении правил и при необходимости заполнить карточку дисквалификации;

– при прохождении дистанций 800 и 1500 м вольным стилем должен поинтересоваться у спортсмена, с какой стороны ему удобно обозревать счетчик оставшихся отрезков – слева или справа, и показать своему коллеге – судье на повороте;

– за 2 оставшихся отрезка до финиша (750 и 1450 м или 700 и 1400 м) подает сигнал спортсмену колокольчиком или свистком;

– следит за тем, чтобы спортсмены незамедлительно покинули чашу бассейна по окончании дистанции не через контактные щиты или борт бассейна;

– при отсутствии волонтеров и в случае отсутствия воды в ведре для спортсменов, заполняет-набирает воду из бассейна через боковые дорожки (0 или 9; 1 или 8).

– принимает участие в ежедневных брифингах судей;

– встает со своего места по короткомусвистку и подходит к стартовому подиуму или заднему краю стартовой тумбы по длинному свистку рефери;

– следит за правильностью выполнения поворота как минимум за 5 м до и после порота до выполнения первого гребка;

– в случае если старт/поворот выполнен в соответствии с правилами – выпрямляется, делает шаг назад к заднему краю платформы или стартовой тумбы и стоит до окончания дистанции;

– в случае фиксации нарушения правил не отступает назад и остается на переднем крае, что будет являться сигналом для старшего на повороте для направления резервного судьи на позицию судьи на повороте;

– после того как резервный судья займет позицию судьи на повороте, последний незамедлительно направляется к рефери с докладом о нарушении правил, при необходимости он заполняет карточку дисквалификации;

– имеет счетчики кругов (отрезков) для 800 и 1500 м вольным стилем и располагает их согласно указаниям судьи на повороте на стартовой стороне.

Старший судья на повороте

– назначается 1 старший судья на повороте на стартовой стороне и 1 – на поворотной стороне;

– проводит обязательный брифинг всех судей на дорожке (повороте/стартовой стороне);

– имеет рацию, проверяет ее до начала соревнований. Для ускорения процесса общения с рефери, судья по технике плавания может/имеет право доложить о нарушении правил соревнований старшему судье на повороте, а тот в свою очередь немедленно докладывает по рации рефери;

– встает по короткому свистку рефери, стоит на протяжении всей дистанции и находится в пределах видимости всеми судьями на повороте и обязательно рефери;

– убеждается в правильности показаний счетчиков кругов (отрезков) на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем;

– после старта, каждого поворота и финиша сдержанным жестом/кивком головы дает знать рефери, что все в пределах правил;

– в случае дисквалификации направляет резервного судью на место судьи на повороте;

– докладывает рефери обо всех нарушениях по рации;

– следит за тем, чтобы спортсмены незамедлительно покинули чашу бассейна по окончании дистанции не через контактные щиты.

Резервный судья

– 1 резервный судья находится рядом со старшим судьей на повороте на стартовой стороне, и 1 – рядом со старшим судьей на повороте на поворотной стороне;

– на протяжении всех соревнований находится на своем месте рядом со старшим на повороте;

– в случае дисквалификации занимает позицию судьи на повороте, для того чтобы тот мог незамедлительно доложить рефери.

Запасной судья

– находится на трибуне, за рефери;

– выполняет практически те же самые функции, что и резервный. В случае необходимости занимает позиции резервного судьи;

– должен быть готовым занять позицию любого судьи, на которую укажет рефери.

Судья при участниках

– проверяет правила соревнований, связанные с рекламой;

– проверяет аккредитации каждого спортсмена, даже если стартуют одни и те же спортсмены;

– проверяет плавательные костюмы, спортивный костюм, футболку, шапочку, очки (плавательный костюм, шапочка, очки должны быть в списке FINA);

– проверяет правильность нанесения логотипов производителей экипировки;

– использует широкий скотч для заклеивания нарушений рекламы;

– при наличии наклеивает Bibs (специальные рекламные наклейки) на форму спортсменов.

Любое нанесение на тело пластыря/повязки запрещено, кроме как в случаях, согласованных и предписанных официальным врачом соревнований. Запрещено использование каких-либо девайсов, в том числе браслетов.

Ответственный за разминку

– прибывает на борт бассейна до начала разминки и находится там до окончания разминки;

– при наличии 2 ответственных: 1-й должен находиться на стартовой стороне и 2-й на поворотной стороне;

– контролирует, чтобы спортсмены не использовали ласты, лопатки или резину в соревновательном бассейне;

– контролирует использование дорожек, как предписано (спринт, старт и т. д.).

Судьи в месте (за столом) запросов и подачи протестов

– на этой позиции всегда должно быть как минимум два судьи;

– осуществляют связь между представителем команды и техническим делегатом;

– отвечают на вопросы/дают разъяснения по дисквалификациям и переплывам.

Церемония награждения

• Задачи волонтеров и ответственных за церемонию

– устанавливать/убирать стулья, ведра;

– вставать, садиться и следовать инструктажу рефери.

Дисквалификация (основные принципы)

– быть уверенным на 100%;

– незамедлительно доложить о дисквалификации;

– в случае каких-либо сомнений – все сомнения трактуются в пользу спортсмена;

– четко доложить рефери о нарушении и быть готовым к вопросам с его стороны;

– четко, разборчиво заполнить карточку дисквалификации;

– использовать памятку;

– незамедлительно докладывать рефери обо всех нарушениях при выполнении поворотов;

– обсуждать увиденное только с рефери;

– в случае, если представителю команды или тренеру потребуются дополнительные разъяснения по дисквалификации, – только рефери выполняет эту обязанность.

Форма одежды судей

– чистые и опрятные белые или черные брюки (как сообщалось/уточнялось заранее);

– чистые белые кроссовки (обувь) (как сообщалось/уточнялось заранее);

– обязательно ношение формы, предоставленной организаторами соревнований;

– допускается использование солнцезащитных очков и шляп (кепи) при проведении соревнований в открытом бассейне.

Стартовая ванна (во время разминки перед соревнованиями)

•все дорожки в стартовой ванне только для плавания по круговому направлению;

•запрещается прыгать или нырять на всех дорожках, кроме как на тех, где об этом указано;

•дорожки для стартов, спринта или ускорений – 0 и 9 или 1 и 8 и только со стартовой стороны.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование ласт, лопаток или резины в соревновательном бассейне!

Тренировочный/разминочный бассейн (во время разминки перед соревнованиями)

Все дорожки в данном бассейне используются для плавания только против часовой стрелки.

•2 крайние дрожки используются для отработки старта, а также для отработки передачи этапов в эстафетном плавании;

•планки для старта на спине также должны быть предоставлены в данном бассейне. Допускается максимум 10 спортсменов на одну дорожку.

Подготовил для публикации: Дмитрий ВОЛКОВ