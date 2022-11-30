Краткая инструкция проведений соревнований по плаванию

Распределение функций, унификация правил и их четкая регламентация позволяют четко и без конфликтов решить все вопросы, связанные с вольной интерпретацией тех или иных норм поведения спортсменов и проведения самих соревнований.
В данном материале мы приводим лишь некоторые функции, соответствующие ряду основных судейских позиций, где минимальный состав судей – 43 при проведении соревнований в 50-метровом бассейне на 10 дорожках.
Технический делегат
•До соревнований
– предварительный визит, посещение места проведения соревнований;
– участие в комиссии по допуску участников соревнований;
– согласование формы одежды судей совместно с рефери и представителями оргкомитета;
– подготовка отчета по результатам комиссии по допуску участников соревнований;
– совместно с главным судьей соревнований и представителями оргкомитета производство всех необходимых замеров бассейна (длина ванны, потоки воды, температура).
•На объекте
– встреча с представителями оргкомитета;
– встреча с представителями компаний, предоставляющих услуги хронометража и видеоанализа;
– встреча с представителями ТВ-компаний по вопросам телетрансляции (позиции камер и пр.);
– проверка расстановки оборудования и мебели на бортике бассейна (столы и стулья для судей и спортсменов, подиум для награждения, оборудование для хронометража и пр.);
– проверка конференц-зала, помещений для совещаний представителей команд и судейской коллегии;
– подготовка презентаций для совещаний;
– проверка наличия/подготовка соревновательных форм.
•Во время соревнований
– прибывает на место проведения соревнований не позднее чем за 90 минут до их начала;
– следит за расписанием, отслеживает своевременность подачи заявок на эстафетное плавание;
– комплектование заплывов, отслеживание правильности их результатов, координация с рефери и ТВ по всем вопросам, в т. ч. по вопросам переплывов и задержек;
– организация переплывов и дополнительных заплывов;
– отслеживание рекордов, дисквалификаций и нарушений всевозможных протоколов;
– фотофиксация плавательных костюмов спортсменов, установивших рекорды;
– проверка карточек дисквалификаций;
– содействие рефери по вопросам протестов и просьб со стороны представителей команд.
•После соревнований
– подготовка отчета о проведении соревнований;
– рекомендации организаторам будущих соревнований;
– отправка отчетов о проведении соревнований в вышестоящие организации.
Рефери
•До соревнований
– проверяет список судей, подготавливает распределение судей по позициям на каждый день;
– подготавливает презентацию к совещанию судей.
•На месте проведения соревнований, перед началом стартовой сессии
– прибывает на место их проведения не менее чем за 60 минут до их начала;
– подготавливает порядок построения и выхода/ухода судей перед, во время и после окончания соревнований;
– убеждается в наличии и готовности всех судей по позициям к работе;
– подготавливает и проводит ежедневные брифинги судейской коллегии;
– убеждается, что все оборудование на бортике бассейна работает;
– совместно с тех. делегатом убеждается в наличии/отсутствии изменений;
– согласует с ответственным и со всеми основными судьями (стартер, судьи по технике, на старте и на поворотах) жест/ сигналы об утверждении результатов;
– согласует способы взаимосвязи с местом комплектования заплывов;
– убеждается, что все спортсмены покинули чашу бассейна после заплыва и вся представленная публично информация соответствует истине.
Стартер
– принимает участие в ежедневных брифингах судей;
– перед каждым стартом соревновательной сессии проверяет исправность оборудования (контактные щиты, стартовые тумбы), тестирует устройство для подачи звукового сигнала;
– по короткому свистку рефери занимает свою позицию;
– после старта (подачи звукового сигнала) подает сигнал рефери, что все в соответствии с правилами;
– в случае нарушения немедленно докладывает о нем рефери;
– после подачи сигнала рефери (вытянутая вверх рука) находится в полном визуальном и слуховом контакте со спортсменами;
– отзывает заплыв участников в случае отказа оборудования. Судья по Технике плавания
– принимает участие в ежедневных брифингах судей;
– встает у своего кресла по коротким свисткам рефери;
– занимает свою позицию на 15 м отметке по длинному свистку рефери при плавании способом баттерфляй, на спине, вольным стилем, комплексном плавании и комбинированной эстафете;
– по прохождении – пересечении спортсменом 15 м отметки вольным стилем, баттерфляем, на спине, комплексном плавании и комбинированной эстафете подает сигнал рефери, что все в пределах правил;
– в плавании способом брасс обращает внимание, чтобы спортсмен разорвал поверхность воды на втором гребке руками, выполнил не более одного удара ногами баттерфляем после старта и поворота;
– следует за спортсменами, смотрит за правильностью выполнения поворотов согласно каждому способу плавания;
– один из судей по технике плавания доходит до конца дистанции и при каждом повороте, другой останавливается на 15 м отметке (кроме плавания брассом);
– не загораживает съемочное пространство фотографам на их позициях, идет/следует позади передвижной ТВкамеры, а также за рекламными щитами, расположенными вдоль бортика;
– на 50 м дистанциях вольным стилем оба судьи должны стоять на 15 м отметке со стороны старта, нет необходимости следовать к поворотной части;
– концентрирует внимание на ближайшей половине бассейна;
– в случае нарушения правил незамедлительно докладывает об этом рефери;
– при необходимости заполняет карточку дисквалификации.
– принимает участие в ежедневных брифингах судей и обязательно в брифинге, проводимом старшим на повороте;
– встает со своего места по короткому свистку рефери (в случае отсутствия спорт смена остается на своем месте, не вставая);
– подходит к стартовому подиуму по длинному свистку рефери;
– убеждается, что первый гребок выполнен в соответствии с правилами. Действия судьи при выполнении старта на спине (планка)
– судья устанавливает планку на уровне воды в позицию «0», далее спортсмены сами регулируют-устанавливают планку на необходимом им уровне;
– после просмотра выполнения старта вынуть-убрать планку из воды;
– если спортсмен не использует планку для старта, он информирует об этом судью, который, в свою очередь, должен убрать планку из воды;
– следит за правильностью выполнения поворота как минимум за 5 м до и после поворота до выполнения первого гребка;
– следит за правильностью выполнения касания на финише в соответствии со способом плавания;
– при получении соответствующих инструкций от рефери следит за правильностью передачи этапов в эстафетном плавании;
– в случае, если старт/поворот выполнен в соответствии с правилами, выпрямляется и делает шаг назад к заднему краю платформы или стартовой тумбы;
– в случае нарушения правил не отступает назад и остается на переднем крае стартового подиума или остается у тумбы, что будет являться сигналом для старшего на повороте для направления резервного на вашу позицию;
– после того как резервный судья займет позицию судьи по выполнению старта на спине, последний должен незамедлительно направиться к рефери, доложить о нарушении правил и при необходимости заполнить карточку дисквалификации;
– при прохождении дистанций 800 и 1500 м вольным стилем должен поинтересоваться у спортсмена, с какой стороны ему удобно обозревать счетчик оставшихся отрезков – слева или справа, и показать своему коллеге – судье на повороте;
– за 2 оставшихся отрезка до финиша (750 и 1450 м или 700 и 1400 м) подает сигнал спортсмену колокольчиком или свистком;
– следит за тем, чтобы спортсмены незамедлительно покинули чашу бассейна по окончании дистанции не через контактные щиты или борт бассейна;
– при отсутствии волонтеров и в случае отсутствия воды в ведре для спортсменов, заполняет-набирает воду из бассейна через боковые дорожки (0 или 9; 1 или 8).
– принимает участие в ежедневных брифингах судей;
– встает со своего места по короткомусвистку и подходит к стартовому подиуму или заднему краю стартовой тумбы по длинному свистку рефери;
– следит за правильностью выполнения поворота как минимум за 5 м до и после порота до выполнения первого гребка;
– в случае если старт/поворот выполнен в соответствии с правилами – выпрямляется, делает шаг назад к заднему краю платформы или стартовой тумбы и стоит до окончания дистанции;
– в случае фиксации нарушения правил не отступает назад и остается на переднем крае, что будет являться сигналом для старшего на повороте для направления резервного судьи на позицию судьи на повороте;
– после того как резервный судья займет позицию судьи на повороте, последний незамедлительно направляется к рефери с докладом о нарушении правил, при необходимости он заполняет карточку дисквалификации;
– имеет счетчики кругов (отрезков) для 800 и 1500 м вольным стилем и располагает их согласно указаниям судьи на повороте на стартовой стороне.
Старший судья на повороте
– назначается 1 старший судья на повороте на стартовой стороне и 1 – на поворотной стороне;
– проводит обязательный брифинг всех судей на дорожке (повороте/стартовой стороне);
– имеет рацию, проверяет ее до начала соревнований. Для ускорения процесса общения с рефери, судья по технике плавания может/имеет право доложить о нарушении правил соревнований старшему судье на повороте, а тот в свою очередь немедленно докладывает по рации рефери;
– встает по короткому свистку рефери, стоит на протяжении всей дистанции и находится в пределах видимости всеми судьями на повороте и обязательно рефери;
– убеждается в правильности показаний счетчиков кругов (отрезков) на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем;
– после старта, каждого поворота и финиша сдержанным жестом/кивком головы дает знать рефери, что все в пределах правил;
– в случае дисквалификации направляет резервного судью на место судьи на повороте;
– докладывает рефери обо всех нарушениях по рации;
– следит за тем, чтобы спортсмены незамедлительно покинули чашу бассейна по окончании дистанции не через контактные щиты.
Резервный судья
– 1 резервный судья находится рядом со старшим судьей на повороте на стартовой стороне, и 1 – рядом со старшим судьей на повороте на поворотной стороне;
– на протяжении всех соревнований находится на своем месте рядом со старшим на повороте;
– в случае дисквалификации занимает позицию судьи на повороте, для того чтобы тот мог незамедлительно доложить рефери.
Запасной судья
– находится на трибуне, за рефери;
– выполняет практически те же самые функции, что и резервный. В случае необходимости занимает позиции резервного судьи;
– должен быть готовым занять позицию любого судьи, на которую укажет рефери.
Судья при участниках
– проверяет правила соревнований, связанные с рекламой;
– проверяет аккредитации каждого спортсмена, даже если стартуют одни и те же спортсмены;
– проверяет плавательные костюмы, спортивный костюм, футболку, шапочку, очки (плавательный костюм, шапочка, очки должны быть в списке FINA);
– проверяет правильность нанесения логотипов производителей экипировки;
– использует широкий скотч для заклеивания нарушений рекламы;
– при наличии наклеивает Bibs (специальные рекламные наклейки) на форму спортсменов.
Любое нанесение на тело пластыря/повязки запрещено, кроме как в случаях, согласованных и предписанных официальным врачом соревнований. Запрещено использование каких-либо девайсов, в том числе браслетов.
Ответственный за разминку
– прибывает на борт бассейна до начала разминки и находится там до окончания разминки;
– при наличии 2 ответственных: 1-й должен находиться на стартовой стороне и 2-й на поворотной стороне;
– контролирует, чтобы спортсмены не использовали ласты, лопатки или резину в соревновательном бассейне;
– контролирует использование дорожек, как предписано (спринт, старт и т. д.).
Судьи в месте (за столом) запросов и подачи протестов
– на этой позиции всегда должно быть как минимум два судьи;
– осуществляют связь между представителем команды и техническим делегатом;
– отвечают на вопросы/дают разъяснения по дисквалификациям и переплывам.
Церемония награждения
• Задачи волонтеров и ответственных за церемонию
– устанавливать/убирать стулья, ведра;
– вставать, садиться и следовать инструктажу рефери.
Дисквалификация (основные принципы)
– быть уверенным на 100%;
– незамедлительно доложить о дисквалификации;
– в случае каких-либо сомнений – все сомнения трактуются в пользу спортсмена;
– четко доложить рефери о нарушении и быть готовым к вопросам с его стороны;
– четко, разборчиво заполнить карточку дисквалификации;
– использовать памятку;
– незамедлительно докладывать рефери обо всех нарушениях при выполнении поворотов;
– обсуждать увиденное только с рефери;
– в случае, если представителю команды или тренеру потребуются дополнительные разъяснения по дисквалификации, – только рефери выполняет эту обязанность.
Форма одежды судей
– чистые и опрятные белые или черные брюки (как сообщалось/уточнялось заранее);
– чистые белые кроссовки (обувь) (как сообщалось/уточнялось заранее);
– обязательно ношение формы, предоставленной организаторами соревнований;
– допускается использование солнцезащитных очков и шляп (кепи) при проведении соревнований в открытом бассейне.
Стартовая ванна (во время разминки перед соревнованиями)
•все дорожки в стартовой ванне только для плавания по круговому направлению;
•запрещается прыгать или нырять на всех дорожках, кроме как на тех, где об этом указано;
•дорожки для стартов, спринта или ускорений – 0 и 9 или 1 и 8 и только со стартовой стороны.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование ласт, лопаток или резины в соревновательном бассейне!
Тренировочный/разминочный бассейн (во время разминки перед соревнованиями)
Все дорожки в данном бассейне используются для плавания только против часовой стрелки.
•2 крайние дрожки используются для отработки старта, а также для отработки передачи этапов в эстафетном плавании;
•планки для старта на спине также должны быть предоставлены в данном бассейне. Допускается максимум 10 спортсменов на одну дорожку.
Подготовил для публикации: Дмитрий ВОЛКОВ