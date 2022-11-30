Австралийская пловчиха Ариарне Титмус: Терминатор. Генезис

Погоня за Ледеки

Терминатором Ариарне стала далеко не сразу.

– Когда я была маленькой, мне часто говорили, что я чего-то не могу сделать, не верили, что я чего-то добьюсь в плавании, – признается Титмус.

– В детстве, и когда стала постарше, я никогда не была самой талантливой пловчихой. Тем, кто я есть, я стала только благодаря изнурительным ежедневным тренировкам. При этом я никогда не была физически сильной, у меня было достаточно хрупкое телосложение. Мне пришлось стать сильной во всех смыслах.

Ариарне родилась на Тасмании – острове к юго-востоку от Австралии. Ее отец Стив был местной звездой – вел шоу на телевидении, а в периоды, когда брал паузу в занятиях журналистикой, пытался построить политическую карьеру. Кому из родителей девочки

– Стиву или его жене Робин – пришла в голову идея назвать дочь Ариарне, доподлинно неизвестно. Согласно статистике это имя не входит не то что в топ-10 или хотя бы топ-100, но даже в топ-1000 женских имен в Австралии. Не исключено, что Титмус одна Ариарне на весь Зеленый континент.

Плаванием будущая олимпийская чемпионка начала заниматься в семь лет. Сама пошла и записалась в секцию: очень уж она любила плавать. Уже в 13 лет Ариарне впервые попала в национальную сборную по своему возрасту. А чуть позже семья Титмус вынуждена была перебраться на материк: на Тасмании Ариарне стало слишком тесно – не было необходимых условий для прогресса. А еще спустя некоторое время – в 2016-м – Ариарне встретила человека, который сделает из нее чемпионку – Дина Боксолла.

В том же году американка Кэти Ледеки съездит на Олимпийские игры в Рио и выиграет там четыре золотые медали.

– В Рио Ледеки на 400 м показала результат 3,56, – вспоминает Боксолл.

– Арни же, когда пришла в мою группу, плыла эту дистанцию за 4,12. На 16 секунд медленнее. Но мы верили, что все возможно, и начали потихоньку сокращать отрыв.

На погоню ушло три года. Уже в конце 2016-го Титмус завоевала право выступать за национальную команду. На чемпионате мира-2017 в Будапеште юная австралийка не сумела отобрать- ся в финалы на 200 и 800 м вольным стилем, а вот на 400 м едва не взяла медаль. Победила на этой дистанции с рекордом чемпионатов мира Ледеки (3.58,34). Титмус была четвертой, а ее отставание от американки было уже меньше шести секунд. Каков прогресс!

На чемпионате стран Тихоокеанского региона 2018 года случилось знаменательное событие: Титмус преодолела в финале барьер в четыре минуты на 400-метровке, установив рекорд Оке- ании – 3.59,66. Кэти была на секунду быстрее, но она уже отчетливо стала чувствовать дыхание соперницы прямо у себя за спиной. Кстати, на дистанции 800 м Титмус тоже стала второй вслед за Ледеки и тоже – с рекордом Океании.

А в следующем, 2019 году Ариарне стала звездой.

Лучший в мире тренер

На чемпионате мира в корейском Кванджу австралийка сделала, как тогда казалось, невозможное: опередила американку, которая до 2019-го не проиграла ни одного крупного турнира на дистанции 400 м. Более того: в эстафете 4х200 в/с австралийки с Титмус с мировым рекордом уделали американок с Ледеки. А Ариарне еще взяла серебро на 200 м в/с и бронзу на 800-метровке.

В чем же секрет успеха? Ариарне все сваливает на своего тренера.

– Дин – лучший тренер в мире, – считает спортсменка. – Он прекрасно знает, чего хочет от своих подопечных. Знает, на какие кнопки надо нажать, чтобы добиться максимума от каждого. За пределами бассейна мы с ним близкие друзья. При этом он для меня в чем-то второй отец. Он очень честен со мной и ставит планку очень высоко. Причем не только с точки зрения физики, но и с точки зрения психологии.

– Когда мы только начали совместную работу, у нас очень быстро сложилось взаимопонимание, – продолжает Ариарне. – Дин очень хорошо меня понимает. Именно поэтому я начала быстро прогрессировать. Связь на человеческом уровне между тренером и спортсменом очень важна, особенно в индивидуальном виде спорта, таком как плавание. При этом Дин очень требовательный и эмоциональный. Не думаю, что знаю многих пловцов, которые смогли бы с ним работать. Я могу. Это очень трудно, но я справляюсь. Без него я бы не оказалась на вершине.

– Мои пловцы – это моя жизнь, – это уже слова Боксолла. – Когда тренировки заканчиваются, им надо восстанавливаться и они отключаются. Я – нет. Я иду домой и думаю за них, думаю, как им стать лучше. Тренерская работа – это не восемь часов пять дней в неделю, это работа 24/7.

2:1 в пользу Титмус

И вот Игры в Токио. Точнее, «и вот» наступило не сразу. Прошло два года эпидемии, карантина, локдауна. Всего того, чего нам поскорее хотелось бы забыть и больше никогда не ощутить на себе. Девять недель Титмус провела вне бассейна, растеряв форму и забыв чувство воды. Но и то и другое со временем вернулось.

Дуэль Титмус – Ледеки была, пожалуй, самой интригующей в плавательной программе Олимпийских игр. Интерес подогревал тот факт, что Ледеки еще никогда не проигрывала личные финалы на Играх. Но, как известно, все рано или поздно заканчивается: победительницей в токийской дуэли вышла Титмус.

400 метров

Главное противостояние австралийки и американки. Без сомнений, это была эпическая битва. Со старта Ариарне вышла в лидеры, плывя по графику мирового рекорда. Но к середине дистанции Кэти достала соперницу. Ах, какая это была красивая картина, когда две великие спортсменки плыли вровень и абсолютно в унисон! На отметке «250 м» в лидерах уже Ледеки!

По графику мирового рекорда плывет теперь она, а ее преимущество над Титмус переваливает за полсекунды и за полкорпуса. За 50 м до финиша превосходство американки составляет 0,62 с. Однако после поворота Ариарне врубает пятую передачу: как стоячую, а точнее лежачую, она обгоняет Ледеки. Мировой рекорд последней все же устоял, а вот сама она – нет.

– Я была счастлива, но не потому что победила Кэти, а оттого, что стала первой, – скажет потом австралийка. Но ее слова пройдут фоном, потому что ее победу в эмоциональном плане украдет Боксолл. После финишного касания у Дина просто снесет крышу: он сорвет маску, будет кричать, трясти кулаками, едва не выломает ограждение на трибуне. Выплеснув эмоции, он сядет и будет плакать. От счастья. Эти кадры обойдут весь мир.

200 метров

На этой дистанции Ледеки в главных фаворитах не значилась, но предварительный заплыв выиграла именно она. Американка плыла очень ровно: три ее результата – в предвариловке, полуфинале и финале – уместились

в 0,13 секунды. А вот соперницы прибавляли с каждым заплывом. Сильнее других – Титмус, которая каждый раз плыла на секунду лучше. Австралийка в итоге выиграла золото, а американка осталась вообще без медали.

800 метров

Эту дистанцию для Ариарне не отнесешь к коронным, но даже здесь она дала бой Кэти, проиграв в финале чуть больше секунды. Для сравнения: на ЧМ-2017 разрыв был 17 с. Таким образом, Ледеки все-таки сумела размочить счет в этом водном противостоянии – 2:1 победа австралийки.

Кстати, рекорд Ледеки на 400 м все же не устоял: уже в этом году на чемпионате Австралии Титмус показала результат 3.56,40, улучшив на 0,06 достижение американки.

Терминатор возвращается после небольшого постолимпийского отдыха.

Текст: Олег ЧИКИРИС