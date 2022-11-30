Всероссийские соревнования по марафонскому плаванию прошли в Пензенской области и Санкт-Петербурге

Победа на интуиции

Первый старт Всероссийских соревнований прошел в Пензенской области в селе Засечное 3 июля, на следующий день и в том же месте, где соревновались юные марафонцы на первенстве России. Спортсменам предстояло преодолеть 5 километров (4 круга по 1250 м) – дистанцию, считающуюся у марафонцев скоростной, и на которой борьба за лидерство начинается с первых ее метров.

У мужчин первую половину дистанции, поочередно сменяя друг друга, возглавляли Денис Адеев и Кирилл Абросимов. На предпоследнем круге удачную попытку оторваться от лидирующего пело- тона удалось Кириллу Долгову, который с солидным преимуществом достиг финиша первым.

– После прохождения ворот из-за солнца не видно буя, на который надо плыть. На первых 400 метрах последнего круга заметил, что основная группа плывет куда-то влево, я же, следуя своей интуиции, поплыл на этот буй по своей траектории, – поделился секретом победы Кирилл Долгов.

Его товарищ по команде Денис Аде- ев также не упустил возможности и оторвался от преследователей, став в итоге вторым. Ожесточенная борьба развернулась за бронзовую награду между двумя Кириллами Абросимовым и Беляевым, завершившаяся в пользу последнего.

Абсолютному чемпиону России 2021 года Кириллу Абросимову после проигрыша касания и завоевания четвертого места долго расстраиваться не пришлось, так как его после заплыва ожидали болельщики и молодые спортсмены на автограф-сессию.

– Было много интересных вопросов – как проходила подготовка к Олимпийским играм, как начинал плавать. Мне и самому было интересно вспомнить прошлые годы. Что касается заплыва, то, конечно, неприятно оказаться вне подиума, но это первые соревнования после длительного перерыва без стартов на открытой воде. Здесь нужно уметь контролировать группу, соперников, чувствовать их скорость, а это нарабатывается только на соревнованиях.

Опередить время

У девушек острой конкуренции за первые два места не получилось. Лидер гонки Яна Курцева в традициях волгоградской школы плавания с первых метров задала высокую скорость и вела борьбу только со временем. Правда, того не ведая, она должна была проплыть быстрее своей подруги по команде Маргариты Ершовой, которая выступала до этого на первенстве России на 7,5 км. За этим внимательно наблюдала их тренер Татьяна Манкевич. Яна со своей задачей справилась, преодолев дистанцию за 58 минут 54 секунды, в то время как Маргарита показала на этом промежуточном отрезке дистанции – 59,34.

Кстати, для Яны соревнования запомнятся еще и первым в ее спортивной карьере мастер-классом, который она провела накануне старта с Александром Степановым под руководством их наставников Татьяны Манкевич и Анны Тулуповой в местном бассейне «Дельфин», где автограф-сессию в этот день проводил четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

Касательно заплыва отметим, что спустя полторы минуты второй финишировала Екатерина Сорокина. Свой проигрыш она объяснила плохой ориентацией в воде и наматывании из-за этого лишних метров на дистанции.

В борьбе за третье место с Софьей Вахрушевой Софья Колесникова допустила неспортивное поведение, за что была дисквалифицирована.

Реванш

Второй старт состоялся в Санкт-Петербурге 31 июля в акватории яхтенного порта «Геркулес». Прохладная погода – температура воды 18,6 о С и воздуха 17,8 о

С – заставила спортсменов надеть теплые гидрокостюмы. Кириллу Абросимову это не помешало поправить позицию в итоговом рейтинге соревнований. Он выиграл у лидировавшего весь заплыв и ставшего вторым Дениса Адеева и показавшего третье время Кирилла Долгова, для которого это был первый опыт проплывания в утепленном гидрокостюме.

– Не успел за день до старта сделать тренировку, поэтому на первом круге нащупывал все тактические моменты, потом поплыл и сделал хороший финиш. В Пензенской области плыл без куража, а сейчас немного пришел в себя, – признался победитель гонки Абросимов.

В женском заплыве оторваться от соперниц, как в прошлый раз, у Яны Курцевой не получилось. Навязать борьбу на финише ей пыталась Софья Колесникова, которая вновь допустила грубое нарушение правил и была дисквалифицирована.

– Первый раз плыла в теплом гидрокостюме. Не могла понять, как двигаться в нем, чтобы плыть быстрее, – призналась Яна Курцева, за которую специально пришли поболеть петербургские спортсменки Евгения Чикунова и Яна Саттарова.

С разницей в две секунды второй финиша коснулась Елизавета Ануфриева, третьей – Софья Вахрушева.

Абсолютными победителями Всероссийских соревнований стали Кирилл Долгов и Яна Курцева, а призовой фонд соревнований был распределен согласно рейтингу среди 20 спортсменов, принявших участие в двух стартах.

Текст: Маргарита Балакирева