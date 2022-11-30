Вадим Ахмадиев: «Дисквалификация - не самоцель»

В это непростое время, когда российские спортсмены оказались отлучены от международных чемпионатов, Всероссийская федерация плавания расширила программу соревнований внутри страны. И в этом водовороте событий оказались не только ведущие и начинающие пловцы, но и судьи, на которых легла дополнительная нагрузка по проведению стартов различного уровня. И все они проходят блестяще.

О том, как это удается, нам рассказал судья международной категории, член коллегии судей ВФП, член Технического комитета Европейской лиги плавания Вадим Ахмадиев.

Слаженный механизм

– Вадим Анатольевич, сколько соревнований вы провели за последние полгода?

– После апрельского чемпионата России я работал на первенстве России в Пензе, принял участие в качестве технического делегата в очень сложном и масштабном форуме «Дети Азии», в конце лета был рефери на Спартакиаде в Санкт- Петербурге. У нас очень сильный состав судей, и происходит постоянная ротация. Мы работаем вместе, в судейский корпус входит около 50 человек. И действуем мы, как слаженный механизм.

– Вы называете себя рефери. Это значит – главный судья?

– Не совсем так. Рефери – это человек, который стоит на бортике бассейна и принимает все решения во время соревнований. При этом мы делимся. У нас есть рефери мужских видов программы и женских. Так же, как и стартеры – мужских и женских заплывов. Рефери при этом должен знать все судейские обязанности – судьи-секундометриста, судьи по технике плавания, судьи на повороте... (Подробнее о распределении функций между судьями – стр. 72 – 77.)

– Говорят, что фальстартов в плавании стало меньше. Ваша работа?

– Мы каждый раз разъясняем спортсменам правила, учим тренеров, как надо действовать, и мы не карательные органы. У нас нет задачи дисквалифицировать во что бы то ни стало. Например, мы объясняем спортсмену, что нужно, чтобы он стоял как вкопанный после команды «на старт». Но несанкционированное движение до подачи сигнала все равно остается одним из самых распространенных видов нарушений в плавании.

– Какой вид программы сложнее всего судить?

– Трудно сказать. В каждом способе плавания есть свои изюминки. Но для меня, наверное, это комплексное плавание, где особенно внимательным надо быть, когда пловец переходит от одного вида на другой, к примеру, при повороте со спины на брасс. Хотя и само прохождение дистанции может вызывать вопросы. Интересные моменты встречаются даже у топовых спортсменов.

– На грани допустимого?

– Да. Например, в баттерфляе был интересный случай на прошедшей недавно Спартакиаде. Дельфинист плыл нормально, сделал несколько правильных циклов, потом как занырнет, словно подводная лодка, с дополнительными ударами ногами, что уже запрещено.

Вспомним чемпионат мира-2015 в Казани, так называемый поворот Лохте. Спортсмен после поворота с брасса должен был перевернуться на грудь, а он плыл первые метры под водой на спине и только перед всплытием переворачивался на грудь. Получается, что в комплексном плавании он нарушил количество равных отрезков на каждый способ. Лохте преодолел дистанцию кролем на груди меньше, чем того требуют правила. Но в тот момент его не дисквалифицировали и он стал чемпионом мира. Хотя у многих и возникли вопросы.

– И уточнения в правила были- таки внесены. А как часто правила переписывают?

– Все уточнения и изменения в правилах осуществляются раз в олимпийский цикл по ходатайству национальных федераций. Это происходит на генеральном конгрессе. Сначала на техническом конгрессе, а потом утверждается и на генеральном конгрессе FINA.

– Вольный стиль, так и хочется сказать, плыви как хочешь.

– Не совсем так… Надо плыть, не погружаясь. Главное правило – спортсмен должен находиться на поверхности воды.

– Проныривать быстрее, чем скользить по поверхности?

– Не только в этом дело. И правило это действует для всех способов плавания, кроме брасса. Там это просто бессмысленно, так как способ регламентируется количеством движений в цикле. Кроме как в брассе спортсмен должен всплыть на 15-метровой отметке или до нее. А потом уже должен лежать на поверхности воды с возможным погружением на каждом цикле движения. Вольный стиль особая тема. Денис Панкратов в баттерфляе, к примеру, великолепно нырял, олимпийский чемпион в плавании на спине Игорь Полянский – тоже. Дополнения приняли после летальных инцидентов. Начали нырять, не всплывая, – по 50 метров. Экстремальная гипоксия – и блэкаут. Потеря сознания под водой – опаснейший синдром.

Несколько случаев гибели спортсменов спровоцировали изменения в правилах, ранее не ограничивающих подводный лимит до 15-метрового отрезка.

– Пандемия коронавируса сильно отразилась на судейском корпусе?

– Да, было непросто. К примеру, на чемпионате Европы в Будапеште все судьи были в двух масках. Каждые два дня мы сдавали ПЦР-тесты. И только после этого наши аккредитации активировались. Мы не имели права куда-либо выходить. А на чемпионате мира в 25-метровом бассейне в Абу-Даби, который я проводил как спортивный директор, у меня и вовсе случился завал. Из 44 человек судейского корпуса 12 вылетели. Это серьезно. Через день у нас повылетали и некоторые спортсмены. И оргкомитет принял решение зарезервировать отдельный «антиковид-отель», куда мы отправили всех заболевших спортсменов и судей.

– На Олимпиаде в Токио поменяли привычное расписание и финалы перенесли на утро. Это сыграло свою роль?

– Это создало определенные сложности для всех. Но у нас самый популярный, один из самых смотрибельных видов спорта в олимпийской программе. Легкая атлетика, плавание, бокс, спортивная гимнастика, еще ряд видов спорта – топ-10, которые приносят наибольший доход для IOC и для FINA. И они подстраиваются под главных телевещателей.

Футбол и плавание

– Вадим, вы плаванием занимались?

– Да, я мастер спорта Советского Союза. Брасс плавал, 200. Сумасшедшая дистанция.

– Кстати, а почему у нас большинство достижений на международной арене именно в брассе?

– Я думаю, что это традиции советского, российского плавания. Методика, наверное. Тренеры у нас из года в год оттачивают эту методику. Преемственность. Хотя сильные спортсмены у нас были во всех способах плавания.

– Мы знаем, что вы активно продвигаете в плавании новые технологии.

– Я перенял этот опыт от иностранных партнеров. Обточил. К примеру, самые современные методы видеосудейства будут применены у нас уже в следующем году в Екатеринбурге, где открывается громадный Дворец водных видов спорта, строительство которого я консультирую. Там установят соответствующее оборудование, системы хронометража, плюс у нас появится система видеофиксации. В США эта система впервые была опробована на квалификационном отборе к Олимпийским играм еще в 2008 году. А теперь эта система должна работать на всех чемпионатах мира и Олимпийских играх, что FINA официально прописала в правилах еще в 2019 году. Она уже действовала на чемпионатах Европы в 2021 году в Будапеште. Теперь появится и в Екатеринбурге.

– Система, как в футболе, которая помогает определять офсайды и нарушения?

– Что-то похожее. Международная федерация перед каждыми крупными стартами заключает контракт с определенной компанией, осуществляющей данный сервис. И он помогает увидеть правильность выполнения поворотов, касаний, пересечение 15-метровой отметки. Будем это отслеживать на мониторах.

– На общий экран это будет выводиться?

– Нет. Это чисто технические подсказки. У нас даже есть определенный протокол, как мы объявляем то или иное нарушение. Это система видеопомощи арбитрам.

– Если уж мы заговорили о футболе. Напрашивается вопрос: а в плавании бывают судейские скандалы?

– Конечно, недопонимания возникают у тренеров. Тренер готовит спортсмена, тренер рассчитывает на серьезный результат. И вдруг происходит дисквалификация. Но мы не карательный орган, а вспомогательный. У нас нет самоцели дисквалифицировать спортсмена. Есть определенный порядок, когда представитель команды или тренер имеет право написать протест на решение рефери по дисквалификации. Если это решение не удовлетворяет тренера, обращение поднимается в апелляционное жюри. Там все это решается. У нас есть процедуры. И таких скандалов, как в футболе, не бывает.

– В чем главный секрет судейской работы?

– У нас каждое соревнование – большая ответственность, которая лежит не только на рефери, но и на каждом судье, который находится на бортике бассейна. Иногда рефери помогает судье на дорожке, судье по технике плавания, судье на повороте. Мы постоянно работаем в полном контакте. Поэтому главное – это командная работа. Иногда вы видите красивую картинку: стоят судьи, они вышли, ушли. На самом деле это громадная ответственность. У нас есть коммуникация между каждым судьей. Механизм действует как часы. Попробуйте присесть на бортик рядом с судьей. Вы будете в гуще событий, поймете, какие страсти порой кипят в бассейне.

– Несколько лет назад вы баллотировались на пост главного тренера сборной. (Тогда выбрали Сергея Чепика. – Ред.) Вас тогда представляли не только как судью, но и как спортивного менеджера комплексных международных соревнований.

– Да, я работал долгое время в федерации, но после Олимпийских игр в Пекине я ушел из ВФП и занялся проведением комплексных мероприятий. Сначала это были чемпионаты мира. Первый большой опыт я получил еще в 2010 году на чемпионате мира в 25-метровом бассейне в Дубае. Я курировал там даже стройку бассейна. А дальше несколько чемпионатов мира, Европейские игры, Игры исламской солидарности, Азиатские игры, много всего.

Сейчас я вхожу в Технический комитет Европейской лиги плавания и в наш отечественный техком, в коллегию судей нашей федерации. Я состою в программе развития FINA. Провожу семинары у нас в стране и за рубежом для наших иностранных коллег по плаванию, как на русском, так и на английском языке.

Текст: Кирилл СЕРОВ

Фото: Антон СВИРИДА