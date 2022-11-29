Илья Бородин: «Жизнь как комплексное плавание»

Он придирчив даже к судьбе, и, препарируя случайность, умеет заглянуть за горизонт событий. Ему всего 19, но его взгляды проницательны настолько, что кажется, будто он с другой планеты. И все же он наш, земной, сотканный из живой плоти, зато какой! Он был способен стать олимпийским чемпионом уже год назад, и, если бы не случайность, так, наверное, и случилось бы. Сегодня он, Илья Бородин, лучший российский пловец лета-2022, снова на волне, и она несет его к новым достижениям.

Вода

Все достаточно просто. Когда настало время и нужно было заняться чем-то серьезным, я пошел на борьбу.

Не сказать, чтобы глубоко в нее погрузился, и то, чтобы мне там особо понравилось. Хорошо еще, что родители не растерялись, вовремя предложив плавание. Так я и познакомился с водой. Ближе некуда. С тех пор ей верен. Что же до других стихий, то в жизни всего хватает: даже в медных трубах успеваю поковыряться.

Вода – жизнь моя. Но и от воды нужен отдых. Нам, людям, а лично я с этой планеты, нужно иногда возвращаться на землю. Вода особенная.

И свойства ее необычны. Такого нет больше нигде. Хоть плавание и похоже на полет, вода не воздух, летать в воде – это нечто иное.

И полет этот – не совсем полет. Вода обволакивает. Зовет в похождения. И я бываю с ней заодно. Вода доставляет удовольствие. Сливаешься и летишь волна за волной. Как всадник.

Она и поддержать умеет, если что.

Может вытолкнуть. Выплюнуть. Вода – продолжение моих рук. Это как ручка у чемодана. Главное – правильно найти точку опоры. Тогда и тащи.

На море вода превращается в баловство.

В естественных водоемах могу хоть кролем, хоть батом своим волшебным сверкнуть.

В бассейне все строже. Ведь я комплексисит.

А значит, и с водой у меня отношения особые.

Способ плавания - способ жизни

Не выделяю что-то одно.

Нравится, чтобы все и сразу. Тут главное – переключение со способа на способ. Тут не так, чтобы лег и лежишь. Вертеться с груди на спину и обратно – дело хлопотное.

Из всех стилей, где я чувствую себя особенно комфортно, кроль использую как средство тренировочной активности чаще других. Тем более что им заканчиваются дистанции в моей дисциплине.

Истина в том, что кроль в комплексе – последний шанс на победу. Последние метры дистанции – словно сон. Он проходит, и память о нем стирается.

Остается результат. И радость. Она стоит испытанной боли. Наслаждение вновь толкает ее пережить. Икона стиля – это тот, кто идеально владеет искусством своего ремесла. Руки, туловище, хвост...

Когда все целостно. Но где он, идеал? Достаточно вспомнить Фелпса с его брассом.

И даже бат его, и тот далек от совершенства. Среди новых – Леон Маршан нравится особенно, но и он не кумир.

До такой высоты я стараюсь не возносить никого из смертных. Хотя Маршан – парень хороший. Способный на человечность. В жизни такое редкость. Жизнь – как плавание разными способами.

Каждому свое. Для меня, например, баттерфляй – это полет в космос. Легко и невесомо. Спина – прием солнечных ванн. Брасс сложнее – экзамены в институте.

И кроль. В конце это все уже слишком напоминает драку.

Рекорд России

Рекорды – каждый раз по-разному. Все – время, трудности, ощущение, динамика улучшения – всегда уникальный опыт.

Как и недавний рекорд России в Казани на 400.

Рассказываю: я на тумбочке, одна нога зацепилась спереди, другой оперся в колодку. Мгновение для взмаха рук, чтобы почувствовать легкость. Сгибаюсь, словно пружину взвожу, и по звуку стартера улетаю вперед и вверх.

Меняя траекторию движения, гравитация ловит в воздухе. Вот и вода. Удар, удар, еще удар – 12 метров позади, всплываю. Пока без дыхания. Теперь дышу через раз, голова лежит на расслабленной шее, продавливаю грудью воду, руки проношу, почти не опираясь на ноги, – для них еще придет время. Зашло тяжело.

Но быстро. Необычные ощущения. Это мы с тренером так решили попробовать. Поворот на спину.

Руки несу расслабленными, перед вкладыванием разворачиваю их мизинцем вниз.

Ориентируюсь по дорожке и потолку.

На повороте табло, а там время – 1.27 с копейками. Неплохо. В брасс ухожу через сальто.

Делаю амплитудное движение корпусом, бью ногами батом, гребок до бедер и – долгожданное скольжение. Жаль, что заканчивается воздух. Пора наверх.

В кроле с самого начала врубаю ноги, соперников увидел только на последнем выходе. Финиширую.

Мыслей нет, только ярость и боль.

Победа

Касаюсь бортика, вижу результат и чувствую, как страшный сон последних метров дистанции. Я счастлив. Я еще сделаю выводы: почему не так быстро, как бы, наверное, мог сегодня. При стечении обстоятельств. Самая яркая в жизни победа – момент не только светлый, радостный, но и тяжелый – чемпионат Европы-2021 в Будапеште. Подготовка к Олимпийским играм накладывала свой отпечаток, и к старту мы не подводились. Даже бриться не собирались. В финал пробился шестым.

В итоге победа и новый рекорд России. Победы на чемпионатах страны достаются проще.

Впрочем, в спорте, кроме победы и поражения, нет ничего. Не то что в жизни. Здесь и уступить бывает важнее. Поражение – это институт, не окончив который, зрелым спортсменом не стать. Проигрывая – словно пелена с глаз спадает – только так можно трезво взглянуть на самого себя. Понять, где ты недоработал.

Но не все, что с нами происходит, лежит в рамках наших компетенций, есть и везение. Верю в это.

Как это ни назови: удача, случай, святой дух. То, что нам неподвластно, но может сработать в нашу или чью-то еще пользу. Остальное – дело выбора и воли. Цена победы – время. Жизнь за окном поезда по дороге к олимпу. Стоит ли это того?

Никто не скажет, пока не прибудем к конечной. За билет заплачено.

Текст: Дмитрий Волков

Фото: Антон Свирида, Алексей Савченко