Победила «Дружба»!

Чикунова – Хедлайнер «ИГР ДРУЖБЫ»

Евгения Чикунова выиграла в Казани две личных дистанции – 100 и 200 м брассом. При этом на 200 м она показала лучший результат сезона в мире – 2 минуты 20,41 секунды! Это на две секунды быстрее, чем у победительницы чемпионата мира-2022 в Будапеште Лилли Кинг (США).

Разговоров о сравнении результатов было не избежать, и Чикунова не скрывала – главное было опередить чемпионский, но не такой уж высокий результат Кинг. А еще важно было подойти к соревнованиям в хорошем настроении.

– Я стараюсь быть на позитиве. Был опыт, когда я плыла грустная и когда веселая. И, как показывает практика, лучше получается, когда я в настроении. Тренер меня всегда поддерживает, и мои друзья тоже помогают. Морально сама я тоже стараюсь держаться на позитиве. Старты есть, а значит, можно плыть и улучшать свое время, жизнь не заканчивается, идем дальше.

Именно Чикунова благодаря результату на 200 м брассом стала лучшей спортсменкой турнира по очкам FINA – 969. У юниорок лучшая – Елена Богомолова. Это она обошла взрослых конкуренток на 50 м брассом (30,75 секунды, 865 очков). У юниоров рейтинг сильнейших возглавил Андрей Филипец с его результатом на 1500 м вольным стилем (15.09,54 – 878 очков).

Чупков – победитель по очкам FINA

Ну а лучшим пловцом турнира по набранным очкам стал многократный чемпион мира и Европы Антон Чупков. Его результат на 200 м – 2 минуты 7,19 секунды – на тот момент второй результат сезона в мире. Первый – рекорд мира от австралийца Зака Стабблти-Кука (2.05,95). У кого же третий результат? У Кирилла Пригоды – 2.07,25! Их борьба на 200 м с Чупковым одна из главных заруб турнира.

– Я поймал драйв от борьбы с Антоном. Это был лучший день в этом году – и отличная физическая форма, и хорошее настроение. Вставал на старт с желанием побороться, с желанием навязать какую-то конкуренцию, а о медалях вообще не думал, о том, сумею опередить Антона или нет, тоже. Заплыв был крутой. Проиграть 0,06 секунды – это расстояние с ноготь. Ни в коем случае не расстроен, мне 26 лет, и я сдвинул свой результат, с которым можно бороться на крупных соревнованиях. Рад буду повторить, когда нас позовут обратно, – говорит Пригода.

Чупков же признался, что получил невероятные эмоции от «Игр Дружбы»:

– По эмоциям от организации, от всего – как от соревнований самого высокого уровня. Плюс болельщики на трибунах, и их много! Сам смотрел заплыв Олега Костина, он победил на полтиннике баттерфляем. И когда я плыву, он обычно свистит с трибуны – сейчас опять свистел мне на последнем полтиннике. Я как раз добавил и вырвал касание.

Костину до рекорда не хватило пинка

Ну а что сам Костин? 22,78 секунды на выигранном полтиннике баттерфляем, и это результат топ-3 на чемпионате мира- 2022, но Олег все же недоволен:

- Хотел проплыть быстрее, чем мой рекорд, но опять немного не хватило. Возможно, не хватает каких-то необычных эмоций. Я чувствую, что готов плыть под мировой рекорд, но какого-то пинка нет. Сейчас все старты воспринимаются как один, готовлюсь ко всем соревнованиям одинаково, чтобы быть в хорошей форме.

На 100 м баттом у мужчин выиграл Михаил Вековищев, на 200 м – Александр Кудашев.

У женщин в баттерфляе на 200 м лучшей была Светлана Чимрова, остальной батт забрала Арина Суркова, как и 50 м кролем.

Колесников выиграл больше всех

Главным мультимедалистом турнира с учетом побед на отдельных дистанциях стал двукратный призер Олимпийских плыть, у кого-то это иначе. Может, нужно какое-то давление, адреналин… У всех по-разному.

А что говорит опередивший Колесникова Марков?

– Эти соревнования – хороший опыт, так как мы пока без международных стартов и нужно искать дополнительные резервы в плане ментальной подготовки. С мотивацией проблем нет, потому что есть Климент. Это постоянное соперничество, элитный уровень, мне в этом плане повезло. Мне, как ему на спине, не нужно искать Томаса Чеккона и Ханта Армстронга. Поэтому считаю, что в общем турнир у меня получился, несмотря на то что была небольшая травма.

У женщин больше всего наград на индивидуальных дистанциях завоевали Арина Суркова и Мария Каменева. У Каменевой, как и у Сурковой, три золота (100 м на спине – 59,26, 100 м кроль – 53,48, 50 м на спине – 27,65).

У юниорок вне конкуренции Влада Егги с тремя индивидуальными золотыми медалями и внушительным набором дистанций (100 и 200 м на спине – 1.01,45, 2.15,34, 100 м баттерфляй – 59,5).

Национальные рекорды от Бородина и Шкурдай

Два личных золота «Игр Дружбы» у Ильи Бородина: он выиграл на 200 и 400 м комплексом, а на 400 м еще и установил рекорд России – 4.08,05.

– Я работаю по принципу «Мой лучший результат – рекорд страны». Шаг за шагом… Можно дальше его двигать и когда-нибудь добраться до чего-нибудь более солидного. (Подробнее об Илье Бородине – стр. 20 – 25.)

Не уехала без рекорда страны домой и сборная Белоруссии. Анастасия Шкурдай выиграла на дистанции 200 м на спине – 2.09,38 секунды.

Ну и, конечно, все с особым интересом ждали противостояния россиян и рекордсмена мира на короткой воде Ильи Шимановича на дистанции 100 м брассом.

Этот финал состоялся в заключительный день соревнований.

Шиманович зажег на сотне

На полтиннике у лидера сборной Белоруссии в финале, что называется, не пошло, выиграл россиянин Андрей Николаев (26,86). Но на сотне Шиманович взял свое – 58,97. Второй – Чупков (59,24), третий – Пригода (59,37).

– Наконец-то удалось пройти дистанцию без ошибок, еще и в такой конкурентной борьбе с ребятами. Поэтому сегодня я доволен. Сегодня все друг за другом смотрели. Старался плыть в своем темпе, ни на кого не смотреть, потому что тогда начинаешь дергаться и все может сбиться, – рассказал Илья.

Всего на первом этапе «Игр Дружбы» в трех видах спорта – плавании, синхронном плавании, прыжках в воду – приняли участие более 1100 спортсменов из России, Алжира, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии, Сирии, Судана, Узбекистана, Эквадора, ЮАР, а также ДНР и ЛНР.

Звездный заплыв

Организаторы «Игр Дружбы» подготовили под мероприятие и мощную развлекательную программу – с автограф-сессиями и мастер-классами с участием звезд водных видов спорта. Одним из главных событий в череде таких мероприятий стал «Звездный заплыв».

На старт эстафеты 4 по 50 м кролем вышли четыре звездные команды и их капитаны – призер Олимпийских игр- 2012 Андрей Гречин, комментатор Дмитрий Губерниев, олимпийский чемпион по гребле на байдарке Юрий Постригай и медалистка Игр-2004 Станислава Комарова.

Но самое главное – на старт в составе команд вышли ученики республиканской спортивной адаптивной школы (спортсмены с интеллектуальными нарушениями и нарушениями опорно- двигательного аппарата).

Главной целью звездного заплыва стало не только привлечение внимания к виду спорта, но и развитие инклюзивности в плавании.

Новый трофей в новых условиях

По окончании основной программы соревнований прошло награждение общего зачета Кубка России-2022. Специально к этой церемонии был подготовлен обновленный трофей. На хрустальном Кубке теперь есть возможность нанести название команды обладателя Кубка – места хватит на двадцать лет вперед!

Ну а пока Кубок из Казани отправился прямиком в Санкт-Петербург. В группе-1 именно эта команда набрала наибольшее количество очков!

– В этом году «Игры Дружбы» и наш Кубок России совместились, что придало состязаниям красоты. Большое количество участников – более 700 вместе с иностранцами, которые тоже отметили великолепную организацию, уровень, атмосферу, которые соответствуют соревнованиям самого высокого уровня. Что касается наших лидеров, то они выступили в соответствии со своей формой. Нельзя не сказать о Евгении Чикуновой, Клименте Колесникове, которые приближались к мировым отметкам. Было еще много ярких результатов. Думаю, что в основном все спортсмены со своими задачами справились, – сказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

– Мы сейчас живем в новом мире и пытаемся привыкать к этому. Врабатываемся, втягиваемся. Думаю, еще нужен минимум год, чтобы спортсмены оценили ситуацию, разобрались в себе, нужно перестроиться. Мы стараемся сохранить спортсменов. У меня от этих соревнований остались положительные эмоции, – добавил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Текст: Елена НИКИТИНА

Фото: Алексей САВЧЕНКО