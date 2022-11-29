Расширенное заседание комиссии спортсменов ОКР состоялось с коллегами из Беларуси

Ключевой вопрос заседания – формирование и поддержание максимально комфортных условий для тренировок и выступлений российских спортсменов, которые были неправомерно лишены возможности участвовать в международных соревнованиях.

Одним из участников деловой программы стал Фонд «Мы выступа- ем как один», идея создания которого известному автогонщику Никите Мазепину. В состав Наблюдательного совета Фонда вошел президент ВФП Владимир Сальников. Фонд ориентирован на оказание психологической, юридической поддержки, оказание помощи в профориентации и получении образования.