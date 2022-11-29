Расширенное заседание комиссии спортсменов ОКР состоялось с коллегами из Беларуси

Владимир Сальников. Фото: Global Look Press

Владимир Сальников. Фото: Global Look Press

15 сентября прошло расширенное заседание Комиссии спортсменов ОКР с представителями общероссийских спортивных федераций и коллегами из Беларуси.

Ключевой вопрос заседания – формирование и поддержание максимально комфортных условий для тренировок и выступлений российских спортсменов, которые были неправомерно лишены возможности участвовать в международных соревнованиях.

 Одним из участников деловой программы стал Фонд «Мы выступа- ем как один», идея создания которого известному автогонщику Никите Мазепину. В состав Наблюдательного совета Фонда вошел президент ВФП Владимир Сальников. Фонд ориентирован на оказание психологической, юридической поддержки, оказание помощи в профориентации и получении образования.

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