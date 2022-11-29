Владимир Сальников посетил Рязанскую область

Вместе с министром физической культуры и спорта Рязанской области Владиславом Фроловым они посетили ФОК «Аквамед». Экскурсию по объекту провел президент региональной федерации плавания, ректор РязГМУ им. И. П. Павлова Роман Калинин.

В рамках визита прошла встреча со спортивной общественностью региона. Владимир Валерьевич рассказал об организации тренировочного процесса в плавании, о перспективах данного вида спорта, поделился впечатлениями от участия в крупных международных соревнованиях и дал напутствие юным спортсменам.

Владислав Фролов сообщил, что в Рязани планируют построить 50-метровый бассейн на улице Космонавтов. Он отметил, что объект позволит более профессионально готовить юных пловцов для всероссийских стартов.