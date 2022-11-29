Владимир Сальников и другие представители ВФП награждены госнаградами

Соответствующий Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за подписью Президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте правовой информации.

Ранее глава государства подписал Указ о награждении государственными наградами РФ и Распоряжение о поощрении тренеров, специалистов и функционеров «За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в Токио».

Орденом дружбы награжден тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова Андрей Шишин.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени – тренеры серебряных призеров Игр Токио-2020 Сергей Загацкий, Наталия Корабельникова, Дмитрий Лазарев, Наталья Рощина и Сергей Тарасов.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – врач сборной России по плаванию Виталий Гуро, Сергей В. Жилкин (за подготовку паралимпийцев). Почетной грамотой – главный тренер сборной России Сергей Чепик и массажист Алексей Шакиров.

Благодарность Президента РФ объявлена Сергею Ильину – начальнику управления водных видов спорта ФГБУ ЦСП сборных команд России.