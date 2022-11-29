Владимир Сальников и другие представители ВФП награждены госнаградами

Фото: freepik.com/drobotdean

Фото: freepik.com/drobotdean

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу награжден президент ВФП Владимир Сальников.

Соответствующий Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за подписью Президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте правовой информации.

Ранее глава государства подписал Указ о награждении государственными наградами РФ и Распоряжение о поощрении тренеров, специалистов и функционеров «За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в Токио».

Орденом дружбы награжден тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова Андрей Шишин.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени – тренеры серебряных призеров Игр Токио-2020 Сергей Загацкий, Наталия Корабельникова, Дмитрий Лазарев, Наталья Рощина и Сергей Тарасов.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – врач сборной России по плаванию Виталий Гуро, Сергей В. Жилкин (за подготовку паралимпийцев). Почетной грамотой – главный тренер сборной России Сергей Чепик и массажист Алексей Шакиров.

Благодарность Президента РФ объявлена Сергею Ильину – начальнику управления водных видов спорта ФГБУ ЦСП сборных команд России.

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