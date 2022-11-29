Одес Байсултанов: «По законам России»

Однажды ему уже пришлось сделать выбор, с тех пор он последовательно, день за днем, продолжает бороться за мир. За жизнь и счастье на нашей общей земле.

Как умеет. Как велит совесть. Там, где он нужнее всего. На фронте и в тылу. Для людей. Во имя Родины.

– Сегодня вы – заместитель министра спорта РФ. У вас внушительный список занимаемых вами в разное время государственных должностей. Но как бы вы сами представили себя незнакомой для вас аудитории?

– Отвечу просто. Я рядовой гражданин Российской Федерации. Член команды Президента. Горжусь, что начинал работать на государственной службе еще при Ахмат-Хаджи Кадырове. Сегодня под началом моего дорогого брата, Героя России, Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, мы продолжаем это, начатое тогда, благородное дело. Каждый на своем фронте, мы строили и продолжаем строить новую жизнь, на моей малой Родине и во всей нашей огромной стране. Если по-спортивному – я командный игрок.

– Из всех постов, что вы когда-либо занимали, какой считаете самым ответственным и почему?

– Должность председателя правительства Чеченской республики. Это была работа, приносившая результат. Ощутимый, видимый невооруженным глазом, результат труда слаженной команды, где все объединены общей целью.

– Одна из сфер ваших интересов в академическом прошлом – математика. Как часто и каким образом в нынешней жизни вам приходится пользоваться этой своей профессиональной компетенцией?

– Кем бы ты ни был, царем мира или нищим, математика всегда позволит принять правильное, взвешенное решение. Каждому четко и лаконично рассчитать: кто, где, кому, когда и сколько. Все что лежит вне математики – допуск. Материя неопределенности. Хаос.

–Омар Хайям тоже, кстати, математик, пишет: «Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, два важных правила запомни для начала: ты лучше голодай, чем что попало ешь, и лучше будь один, чем вместе с кем попало». Говорят, вы хорошо разбираетесь в людях. Что для вас в них важнее всего? И за что, на ваш взгляд, вас ценит сегодня руководство страны?

- На вторую часть вопроса не отвечу. У других спросите. А на первую… Я горд и очень дорожу своими друзьями. Мне повезло, я учился у достойнейших людей. И я благодарен им за опыт и знания. Коллег было действительно много. Но только друг может сказать тебе всю правду в глаза. Помочь, если ты сбился с пути.

Не отступить, когда тяжело. Независимо от того, обидишься ты на него или нет. Для этого нужны честность, смелость и достоинство. А еще любовь к Родине. Родина – это наши отец и мать. А мы ее дети. Да, дети иногда ворчат. Но не дай Бог, кто-то обидит наших родителей. Лишь того, кто готов отдать свою жизнь за Родину, за друга, за брата, за семью, я считаю достойным человеком.

– Спорт – ваш новый профессиональный вызов. Что в нем для вас, человека, несомненно, опытного, самое сложное? Какая проблема российского спорта, из всех, наиболее типична в общем для России?

– Хаотичность. Множество неэффективных центров принятия решений. Физическая культура – нужная вещь. С этим согласны все. В России, от деревни до большого города, везде, по конституции, у нас должен быть спорт. Возможность занятий физкультурой – как минимум.

Но контрольного органа, в отличие от других сфер жизни, таких как, к примеру, промышленность, медицина или образование, нет. Нет у нас Росспортнадзора. Огромное число организаций, предоставляющих услуги населению, занимаются неизвестно чем. Неизвестно как. Да, госорганы не имеют права вмешиваться в деятельность общественных организаций. Это ясно.

Но как в этом случае, скажите, эффективно отрегулировать деятельность, влияющую на каждого из нас от рождения до смерти? Результат такого положения дел – сползание в коммерцию, игнорирование применения принятых во всем мире стандартов во многих областях, от технических – в строительстве, например, до организационных и методических – в реализации учебно-тренировочных и иных спортивных программ.

– Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины большинство спортивных сооружений, в том числе и плавательные бассейны в ЛНР и ДНР, были частично или полностью разрушены. Что будет делаться в этом направлении, кто и как будет помогать налаживать жизнь донецких пловцов и других спортсменов?

– Многие сооружения спортивной инфраструктуры действительно очень пострадали. В первую очередь мы приступили к восстановлению объектов повседневного пользования для детей и других жителей региона. Есть небольшие, школьные, где можно помочь ремонтом. Но есть и такие, например, как мариупольский «Ильичевец» – некогда крупнейший крытый стадион Украины – нацисты безжалостно взорвали там все, что смогли. Под эту варварскую бомбардировку попали и бассейны.

Например, гордость местных пловцов – водноспортивный комплекс «Нептун». Сложнейшее гидротехническое сооружение. Для запуска в строй каждого такого комплекса требуется тщательная экспертиза всех без исключения инфраструктурных элементов. Это – время, но мы его не теряем. Работа по восстановлению мирной жизни уже начата.

– Чем, на Ваш взгляд, может помочь опыт Чеченской республики конца 20 и начала 21 веков в возвращении к нормальной жизни граждан ДНР и ЛНР?

– Посмотрите, что делают и как воюют чеченские воины. С первого дня спецоперации вместе со всем нашим многонациональным народом мы не только боремся с нацизмом, очищаем нашу землю от нечисти, мы спасаем мирных людей, попавших в беду. А таких тысячи. Медицина, питание, одежда, всё, что нужно, вплоть до психологической помощи, поступало и поступает в места боевых действий. Такие решения когда-то нарабатывались в Чечне. Но вы посмотрите, в какую изумительную «жемчужину» градостроения превратился сегодня Грозный. А какие у нас спортивные объекты! Недавно я, тут, еле домой попал. Туристический бум.

Билет до Грозного так просто не купишь. Самолеты битком. Это, считаю, и есть лучший показатель нашей работы.

– Недавно под вашим руководством прошло ВКС-заседание межотраслевой рабочей группы по программе всероссийского плавательного всеобуча «Плавание для всех». Работа в этом направлении ведется уже много лет и проблем выявлено немало. Какую из них вы считаете наиболее острой? И есть ли шансы запустить, наконец, эту, несомненно, очень важную программу, о которой не раз говорил и президент России, как о приоритетной?

– Быть плаванию как приоритетному виду спорта в нашей стране или не быть, зависит от нас. Не от нас с вами лично, а от тех, кто предложит реальную функционирующую модель. Или, точнее, модели. Где все элементы будут служить заявленным условиям эксплуатации, а цена – соответствовать качеству. За год научить всех плавать не успеем, но, думаю, в конце концов, это вопрос решаемый.

– Вы – отец семерых детей. Как вы их воспитываете, чему учите? Умеют ли они плавать? А сами вы дружны с водой?

– Чему учу? Всему, что им может пригодиться в жизни. По обычаям моего народа и законам Российской Федерации. Что же касается плавания, то плавать мои дети умеют. О себе же не могу сказать, что я великий пловец. Но сколько надо, столько, поверьте, проплыву. Я на Волге вырос.

– Что мы, пловцы, и, вообще, российские спортсмены, можем и должны сделать, чтобы помочь сохранить мир в России, и, в целом, на нашей хрупкой, но такой прекрасной планете?

– Хочешь мира – готовься к войне. Так говорили в старину. Чем бы человек ни занимался, плаванием, борьбой, боксом, хоккеем, футболом… Если ты гражданин России, будь готов защитить Родину. Будь ответственным, образованным, сильным, ловким, выносливым.

На первых ролях в мире. С такими не забалуешь. Таких везде уважают. Во все времена. И у нас есть такая молодежь. Главное, не сбить ее с пути.

– Донецкая республика всегда была кузницей чемпионов, и один из ее самых успешных сынов – чемпион Игр XXII Олимпиады в Москве, капитан сборной СССР на международных соревнова- ниях «Дружба-84», пловец Александр Сидоренко. К сожалению, его уже нет с нами. Уроженец Жданова (ныне Мариуполь) Сидоренко когда-то начинал свой путь в упомянутом вами бассейне

«Нептун», сегодня полностью выведенном из строя нацистами. Верим, что однажды он снова откроет свои двери для ребятишек уже новой и счастливой страны, где занятия плаванием будут повсеместны и обязательны для всех школьников. Как бы вы отнеслись к инициативе присвоения имени легендарного советского пловца, чей образ объединял и всегда будет объединять братские народы России и Украины, этому, вновь отстроенному, водному комплексу?

– Мы ни к кому не лезем со своим уставом. Решать тем, кто будет там жить и работать. Что же касается вашего предложения, то оно, на мой взгляд, хорошее. Правильное предложение.

– И в заключение. Как вы сами планируете построить свою работу с водными видами спорта? Поделитесь мыслями.

– Я никогда не обещаю того, что не могу сделать. Со мной не легко. Такой максимализм не всем по душе. Но у меня прекрасные отношения со всеми водниками, и все мы должны понять, дал слово – держи. Соответственно, мы будем находить деньги и строить инфраструктуру, а спортсмены – добывать золотые медали. Только так.

– Спасибо. Лучше не скажешь.

Текст: Дмитрий Волков