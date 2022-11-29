Климент Колесников установил новый мировой рекорд на Чемпионате России по плаванию

Двукратный олимпийский призер-2020, шестикратный чемпион мира на короткой воде Климент Колесников на главных стартах страны в Казани 23 ноября установил новый мировой рекорд. Пловец на дистанции 50 м на спине показал результат 22,11 сек, превзойдя предыдущий показатель 2014 года в 22,22, который принадлежал французу Флорану Маноду. Колесников ради этого заплыва даже снялся с дистанции 50 м вольным стилем, чтобы накопить силы и показать максимум. И это ему удалось.

Теперь дело за Международной Федерацией плавания (FINA) - организация должна зарегистрировать рекорд россиянина. Для этого будут проведены проверочные мероприятия по соответствию экипировки спортсмена, а также бассейна всем необходимым требованиям. Чемпион пока старается не обнадеживать себя, поскольку в свете мирового тренда на повсеместную «отмену» россиян может получиться всякое.

«Ну не засчитают – не засчитают. Понятно, с одной стороны, будет обидно. Но с другой, результат есть результат, его видят, о нем узнают», - высказался Колесников в интервью телеканалу «Россия 24».

Тренер Колесникова Дмитрий Лазарев более оптимистично смотрит в будущее: «Хотелось бы, чтобы засчитали. По крайней мере, такие разговоры были, что рекорды будут засчитаны. Он сейчас пройдет полную процедуру проверки, допинг-контроль, оформление».