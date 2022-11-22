Евгений Рылов — о перспективах на Чемпионате мира-2023: «Настроение по отношению к нам особо не поменялось»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не верит, что в следующем году ситуация с допуском россиян на турниры FINA изменится. Своим мнением он поделился в интервью сайту «Матч!». В частности, речь зашла про чемпионат мира 2023 года.

«Я не скептик, но настроение по отношению к нам особо не поменялось. Да и зависит это не от мнения людей в целом, а от тех, кто принимает решения, они еще от кого-то зависят…» — считает чемпион.

В этом году Рылов первым из россиян отреагировал на отстранение россиян от международных стартов. Чемпион у себя в микроблоге сделал официальное заявление о том, что бойкотирует Чемпионат мира по водным видам спорта, проходивший в июне в Будапеште.

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Добавим, что Евгений Рылов стал первым на Олимпийских играх-2020 в Токио (из-за пандемии коронавируса старты были перенесены на целый год). Россиянин первым из соотечественников в ХХI веке принес «золото» на главных стартах планеты. Причем, сделал это дважды, а также стал вице-чемпионом.