Синхронистка Шишкина поддержала Роднину: «Футбольные клубы не должны получать финансирование от государства»

Предложение депутата Госдумы РФ Ирины Родниной о том, чтобы закрыть российские профессиональные футбольные клубы нашло поддержку в спортивном сообществе. Напомним, Роднина объяснила, что клубы не умеют зарабатывать, а лишь умеют тратить средства из госбюджета. Поэтому в них нет никакой пользы.

Слова Родниной нашли отклик у трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной. Пловчиха согласна, что от государства профессиональные клубы по футболу не должны иметь ни копейки.

«В футбольные клубы должны вкладывать деньги частные меценаты, команды не должны получать финансирование, например, от государства. Вообще, на все мои попытки говорить о гонорарах футболистов и вложениях в футбольные клубы мне всегда отвечают одно: «Когда будете такими же популярными, как футбол, вот тогда и будете рассуждать о таких больших деньгах». Это, конечно, обидно», - рассказала синхронистка Телеграм-каналу «Водный Матч».

Шишкина, напомним, - 14-кратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы. В настоящее время она занимается тренерством и открыла свою школу синхронного плавания.