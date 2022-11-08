Россиянки Кирпичникова и Егорова с блеском выступили на чемпионате Франции по плаванию

В начале ноября во Франции стартовал Чемпионат страны по плаванию на короткой воде. В былые времена россияне с блеском выступали на этом турнире, но с недавнего времени все кардинально изменилось – с весны соотечественникам, а также белорусским пловцам запрещено участие в подобных стартах.

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Однако, совсем без россиян в этот раз все-таки не обошлось. На турнире в Шартре накануне отличилась соотечественница Анастасия Кирпичникова. 22-летняя пловчиха завоевала «серебро» на дистанции 1500 м вольным стилем, преодолев ее за 15 минут 35,01 секунды. Участие российской спортсменки стало возможно благодаря тому, что она выступает за клуб Montpellier Metropole Natation, сообщает Матч ТВ.

Еще одна россиянка, тренирующаяся во Франции, стала первой сразу на двух дистанциях. Анна Егорова в заплывах на 200 м и 400 м показала лучшие результаты, пополнив личную копилку двумя золотыми медалями.

По материалам сайта Матч ТВ