«Каждому - свой путь»: олимпийская чемпионка Мария Шурочкина объяснила, почему не стала певицей, как ее сестра Нюша

Младшая сестра певицы Нюши и дочь музыканта «Ласкового мая» Владимира Шурочкина Мария – прославленная синхронистка. Пловчиха с малых лет занимается спортом и добилась высочайших результатов – стала двукратной олимпийской чемпионкой, одиннадцатикратной чемпионкой мира и победительницей европейских и российских стартов.
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Однако по сей день 27-летняя Мария получает от подписчиков в Сети вопросы о том, почему не стала певицей, как ее старшая сестра. И признается, что устала слышать подобное. Она объяснила в своем Telegram-канале, что выбрала дело по любви, а не по наследству.
«Почему? Да потому что все мы любим разное! Каждому человеку предназначен свой путь. Каждый человек должен выбирать то дело, которое откликается в его душе, а не то, которое «ближе и логичнее».
И даже если я чего-то не умею, я просто использую свою фантазию. Каждый из нас обладает чем-то особенным, и фантазия - это ключ к нашей неповторимости. Используйте ее с легкостью и не бойтесь выглядеть глупо. Делайте то, что любите и никого не слушайте», - советует синхронистка.
Мария Шурочкина. Фото: соцсети