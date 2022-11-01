«Каждому - свой путь»: олимпийская чемпионка Мария Шурочкина объяснила, почему не стала певицей, как ее сестра Нюша

Младшая сестра певицы Нюши и дочь музыканта «Ласкового мая» Владимира Шурочкина Мария – прославленная синхронистка. Пловчиха с малых лет занимается спортом и добилась высочайших результатов – стала двукратной олимпийской чемпионкой, одиннадцатикратной чемпионкой мира и победительницей европейских и российских стартов.

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Однако по сей день 27-летняя Мария получает от подписчиков в Сети вопросы о том, почему не стала певицей, как ее старшая сестра. И признается, что устала слышать подобное. Она объяснила в своем Telegram-канале, что выбрала дело по любви, а не по наследству.