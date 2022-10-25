Пловчиха Александра Сабитова дисквалифицирована на два года

Многократная медалистка чемпионатов России, мастер спорта по плаванию Александра Сабитова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняла на очередном заседании комиссия Российского антидопингового агентства. Ближайшие два года спортсменка пропустит старты, сообщает РИА Новости.

В допинг-пробах 18-летней Сабитовой был обнаружен препарат фуросемид, который РУСАДА запрещен к применению. И за это ее отстранили из спорта с 12 октября.

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Сабитовой 18 лет, она выступает за Новокузнецк Кемеровской области. Спортсменка успела отличиться на чемпионатах России – в 2017 году она стала бронзовым призером страны на стометровке, дважды взяла «серебро» на короткой воде в 2017 году – на дистанциях 100 м и 200 м.

Сама Сабитова не комментировала дисквалификацию, зато достаточно эмоционально высказалась в Сети ее мать, Татьяна Сабитова, написав под новостью о своей дочери, что именно после решения РУСАДА как никогда ощутила популярность Александры.