Пловчиха Ольга Кокорина введена в Зал славы плавания во Флориде

Рекордсменка мира по плаванию Ольга Кокорина введена в международный Зал славы (ISHOF). Торжественная церемония прошла во Флориде посмертно, сообщает сайт РИА «Новости».

В категории «Мастерс» россиянка – многократная чемпионка и рекордсменка, одна из самых титулованных пловчих отечественного ветеранского движения. За свою карьеру она неоднократно становилась чемпионкой и призером СССР. После войны Кокорина получила профессию тренера и больше полувека посвятила педагогике.

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В спорт Ольга Кировна вернулась в 1998 году, начала выступать в категории «Мастерс» и добилась небывалых высот. Она установила 9 действующих рекордов мира в возрастной группе 90-94 гг., 12 действующих рекордов Европы, 70 рекордов России. Кроме того, на ее счету за все годы карьеры – более 30 рекордов мира и 120 рекордов России. Прославленной пловчихи не стало в январе 2022 года, она ушла из жизни в возрасте 98 лет.