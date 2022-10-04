Неожиданно: пятикратная олимпийская чемпионка-синхронистка Давыдова покинула Россию

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова уехала из России. Звезда спорта приняла решение, ни с кем не посоветовавшись. Ситуация оказалась неоднозначная, поскольку врасплох застигнуты оказались многие, начиная с главного тренера сборной синхронистов России Татьяны Покровской заканчивая Олимпийским комитетом России – пловчиха с 2014 года является генеральным секретарем ведомства. Куда именно эмигрировала многократная чемпионка, неизвестно.

«Мы сейчас разбираемся в этой истории, я сама узнала поздно вечером, пришло сообщение мне. Пока я не могу ничего сказать, давайте мы разберемся. В шоке пребываем, конечно», - прокомментировала Покровская ситуацию.

По сообщению сайта «Спорт-Экспресс», Давыдова вместе с мужем уехали без планов на возвращение. Спортсменка написала письмо, в котором поставила свой Центр в известность об объезде, назвала преемника, так что в заведении будут происходить кадровые перестановки.

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Давыдова стала олимпийской чемпионкой в 2004 году в Афинах, выиграла Олимпиаду 2008 года в Пекине, а также в составе сборной России по синхронному плаванию взяла «золото» на Играх в 2004, 2008 и 2012 годах. Завершила карьеру в 2012 году.