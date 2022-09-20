«Лучший способ накачать»: синхронистка Шурочкина научила, как добиться рельефных ягодиц

Двукратная олимпийская чемпионка, одиннадцатикратная чемпионка мира по синхронному плаванию и сестра певицы Нюши Мария Шурочкина активно ведет спортивный видеоблог, в котором рассказывает подписчикам, как в обычной жизни поддерживать себя в форме. Упражнения, которыми делится пловчиха, подходят любому, кто хотел бы совершенствовать фигуру и свою форму.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На этот раз пловчиха рассказала, как быстро накачать ягодицы. Легко не будет явно, но зато результативно, предупредила сразу Шурочкина.

«Изобрела нереально крутое упражнение. Всем советую», - сообщила звезда плавания. – «Лучший способ накачать попу. И никакие гантели не нужны. Три подхода по 15 раз».

На видео Мария показала, как выполняется упражнение. Это – приседания на одной ноге, вторая при этом поддерживается руками для баланса.