Лидия и золотая лихорадка

В городке Сьюард, что на Аляске, проживает около трех тысяч жителей. Полгода здесь лежит снег, а назван этот населенный пункт был в честь Уильяма Сьюарда – госсекретаря США во времена Авраама Линкольна и Эндрю Джонсона. Кстати, с именно со Сьюардом связана покупка Аляски у Российской империи.

Одним из этих трех тысяч жителей является Лидия Джейкоби, но в этом году юная пловчиха поступает в университет и переедет в Техас. За свою короткую пока жизнь Лидия успела опровергнуть кучу мифов, традиций и стереотипов.

Ведь она стала первой пловчихой с Аляски, попавшей в олимпийскую сборную США по плаванию. Стала первой чемпионкой Олимпийских игр по плаванию, а соответственно и первой медалисткой из самого северного американского штата.

А еще доказала, что стать звездой плавания может даже самая обычная школьница из маленького городка с одним 25-метровым бассейном.

Если, конечно, очень захочет и будет несмотря ни на что идти к своей цели.

Лидия и контрабас

Кто-то не согласится с эпитетом «обычная» в отношении Джейкоби. Она же не только выдающаяся пловчиха, но и поет великолепно, и статьи в школьной газете пишет – зачитаешься. Соглашусь и поправлюсь: обычная талантливая девчонка. Уверен, что стать такой может любая ее ровесница, если оторвет глаза от гаджета и оглянется вокруг. А поет Лидия действительно шикарно, причем не только солирует, но и играет на контрабасе, пианино и гитаре. Ее группа

– Snow River String Band – поет песни в стиле кантри и уже четыре года участвует в фолк-фестивале в столице штата Анкоридже. Видео их выступлений, кстати, есть в YouTube. Послушайте, вам понравится.

Что касается журналистики, то в ней Джейкоби больше всего интересуют две темы: мода, которой она собирается посвятить свою жизнь после спорта, и 40-е годы ХХ века – она находит фотографии тех лет и пишет о людях, изображенных на них. Получается интересно.

Ну и плавает Лидия, понятно, как богиня. Ее отец и мать – капитаны, водят суда по морю. Поэтому Джейкоби-младшая с раннего детства – в лодке. А если плаваешь по морю, то надо уметь плавать и в нем.

После ее победы в Токио кто-то пустил бредовый слух, что спортсменка тренируется в открытом море с китами и морскими львами. Лидия замучилась этот миф опровергать: «Какие заплывы! Иногда прыгали с друзьями в воду с обрывов, баловались, но чтобы плавать да еще с китами... Никогда!»

Кстати, свои разносторонние интересы Джейкоби считает одной из основных причин успеха: «Очень важно уметь отделять спорт от жизни. Переключаться, не концентрироваться только на нем.

Это помогает не перегореть психологически».

Лидия и лыжи

Лидия никогда не гналась за большими объемами, совершенно не нужными спринтеру. Три тысячи метров и особое внимание технике и скоростной работе – такова стандартная тренировка Джейкоби. В период пандемии бассейн, в котором занималась Лидия был несколько месяцев закрыт, и спортсменка занималась физической подготовкой, в том числе каталась на лыжах.

Перенос Игр-2020 на год для возрастных спортсменов уменьшал шансы на награды, зато давал возможность побороться за медали юным. Пройди турнир, как и полагалось, в 2020-м, возможно, мы бы никогда и не услышали о Лидии, которой было всего 16 и до сборной страны ей было так же далеко, как до Аляски пешком. Даже весной 2021-го она еще не была готова к высоким результатам, но прогрессировала семимильными гребками. И уже на июньском отборе в сборную США юная пловчиха показала секунды на 2,29 превышающие ее рекорд на дистанции 100 м.

Правда, даже такого прорыва не хватило, чтобы обогнать Королеву брасса Лилли Кинг – Джейкоби стала второй.

Именно Кинг ехала в Токио безоговорочной фавориткой. С декабря 2016-го она не проиграла ни одного (!) из 55 заплывов на дистанции 100 м брассом. – Лилли всегда была для меня примером, – признавалась Джейкоби. – С 12 лет я смотрела ее выступления, а про плыть с ней по соседней дорожке было бы просто невероятно.

Теперь же Лидии предстояло не просто плыть, но и соперничать с Кинг.

Лидия и победа

Но не только с ней. Высоко котировались обе россиянки – Евгения Чикунова и Юлия Ефимова, должна была побороться за место на пьедестале почета шведка Софи Ханссон. Но то, что творила в олимпийском бассейне Татьяна Скунмакер, это было нечто. Сначала южноафриканка с мировым рекордом выигрывает заплыв на 200 м. Кинг отстает в финале на целую секунду. В предварительном заплыве на «сотне» Скунмакер устанавливает олимпийский рекорд:

Джейкоби и Кинг – вторая и третья с разрывом всего в 0,04 с. В полуфинале южноафриканка вновь побеждает, а американки меняются местами. При этом Лилли опережает соотечественницу уже на весомые 0,32. Казалось все становится на свои места, и за золото побьются ущемленная поражением на 200 м Кинг и находящаяся в потрясающей форме Скунмакер.

Не тут-то было! День 27 июля стал самым значительным событием для Сьюарда со времени основания городка в 1903 году. Половина всех жителей собралась на площади у ж/д вокзала, чтобы вместе посмотреть финал. Дочку Лесли и Ричарда Джейкоби здесь лично знали все.

В финале, как и на всех предыдущих соревнованиях, Лидия плыла в своих счастливых очках, которые ей когда-то после мастер-класса подарила олимпийская чемпионка Лондона-2012 Джессика Харди. Эти очки, кстати, чуть позже подведут не только саму Джейкоби, но и сборную США. Но это будет позже, в тот же день они сыграли свою важную роль в победе.

Кинг стартует с места в карьер, но к середине дистанции Скунмакер достает главную, как тогда казалось, конкурентку. Но тут слева от южноафриканки начинает прибавлять Джейкоби. За пять метров до финиша соперницы сравниваются, а касание выигрывает Лидия.

В итоге Скунмакер и Кинг показывают примерно те же секунды, что и в двух предварительных заплывах, а вот Джейкоби выдает результат всей жизни, выплыв на заказ из 1,05. Скунмакер становится второй, Кинг – третьей. К киндер-сюрпризу со стороны 17-летней соперницы они оказались не готовы. Да, пожалуй, и никто в мире не был к этому готов.

Потом была комбинированная эстафета, где американки самую малость проиграли австралийкам. Джейкоби лучше всех проплыла свою часть дистанции и заслуженно получила вторую медаль Олимпийских игр. А в смешанной комбинированной эстафете случился конфуз: сразу же после старта у Лидии слетели с глаз очки. Так она и плыла все сто метров с очками сползшими на рот.

– Раньше со мной такого никогда не случалось, – признается Лидия после финиша. – Ситуация вышла из-под контроля, когда я уже оказалась в воде, поэтому просто плыла так, как могла.

Смогла, надо сказать, отлично: показала результат всего лишь на 0,14 хуже, чем в своем золотом заплыве! Правда, американцам финал не удался и они остались лишь пятыми.

Понятно, что дома чемпионку ждал восторженный прием. Не только Сьюард, а всю Аляску вновь охватила Золотая лихорадка. Джейкоби пришлось привыкать к новой роли – звезды, когда каждый на улице хочет подойти и заговорить с тобой. К счастью, такое безумие длилось всего пару недель: 1 сентября Лидия вновь села за парту, вернувшись к своей старой роли школьницы. Чему она была очень рада.

Автор текста: Степан Охотников