«Хочу закончить на высокой ноте»: Юлия Ефимова прервала молчание о планах на карьеру

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Юлия Ефимова в нынешнем сезоне пропустила Чемпионат России по плаванию, проходивший в апреле в Казани. О своих намерениях или отказе спортсменка не сообщила никому, заставив поклонников поволноваться. Многие заговорили о том, что пловчиха, отметившая недавно 30-летие, решила уйти из спорта. Следившие за ее жизнью в соцсетях заметили, что девушка увлеклась танцами, а тренировок на воде в ее расписании не было давно.

Ефимова прервала молчание и рассказала, почему «залегла на дно» и планирует ли вернуться к стартам. Оказалось, пловчиха, уехавшая в США, внимательно следила за происходящим в мире и решила взять паузу, чтобы успокоиться и понять, что делать дальше.

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«Расстраивает то, что у тебя даже нет выбора. Посмотрим. Не знаю, что делать, что не делать. Уже сто раз меняла решение, думала — ну все, бросаю. А потом: «Сейчас брошу, и все закончится». Вот такие перепады настроения», - рассказала звезда спорта в интервью «Матч ТВ».

Танцами Ефимова как раз попыталась отвлечься, и многим, к слову, результат Юлии на паркете понравился. А вот тренировки пловчиха не бросала, вопреки слухам: «Я особо не выходила из режима тренировок. Сейчас только летом снизила нагрузку. Просто поддерживаю форму, 3,5-4 км пять-шесть раз в неделю».

Поделилась спортсменка и планами на карьеру. До конца сезона она намерена взять тайм-аут, чтобы понаблюдать, будут ли россияне допущены на международные соревнования. И в случае положительного исхода выразила готовность заявиться на турниры, мол, есть еще порох. Каким видит Ефимова свое завершение карьеры в свете последних событий, девушка скрывать не стала.

«Меня останавливало от завершения карьеры то, что я хочу ее закончить на высокой ноте. Так мне будет психологически легче — красиво попрощаться и уйти. Но сейчас уже и такого желания нет. Идут перепады в настроении», - призналась «золотая рыбка».

Напомним, что весной Международная федерация плавания (FINA) заявила об отстранении российских и белорусских пловцов от участия в стартах на фоне событий в Европе. Россияне пропустят целый ряд крупных, включая Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.