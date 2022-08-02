«Из формы я не выхожу»: синхронистка Ромашина объяснила, почему не участвует в «Играх дружбы»

Синхронистка Светлана Ромашина не смогла принять участие в «Играх дружбы», которые в настоящее время проходят в Казани. Семикратная олимпийская чемпионка рассказала, почему так получилось.

«Я вышла из международной системы ADAMS. Чтобы участвовать в соревнованиях, мне нужно подать заявку на внесение туда за полгода до старта. Там непростая система, на самом деле. Пока нужно ждать, какие будут соревнования. Из формы я не выхожу, стараюсь ее поддерживать, плаваю», - рассказала синхронистка РИА Новости.

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А вот относительно Олимпийских игр в Париже в 2024 году Ромашина уже не столь категорична и допускает мысль, что сможет выступить на них. К тому же, в синхронном плавании квалификационный отбор на турнир состоится в том же году. И чемпионка выразила надежду, что к тому времени ситуация с отстранением российских пловцов разрешится.