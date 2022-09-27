«Для меня это было бы неправильно»: олимпийский чемпион Рылов – о смене спортивного гражданства

Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских пловцов от участия в соревнованиях до конца 2022 года. Также у России отняли право проведения Чемпионата мира по плаванию на короткой воде в декабре в Казани.

Более того, прогнозируют, что на следующую Олимпиаду, во Франции в 2024 году, россиян также могут не допустить. А это значит, что карьера многих соотечественников может быть загублена.

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И многие отечественные спортсмены стали рассуждать о смене спортивного гражданства, чтобы иметь возможность выступать на турнирах. К слову, такая практика уместна для многих федераций, имеет правовую основу и зависит от решения трех сторон – спортсмена, принимающей федерации и отечественной. Об этом процессе высказался олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.

Принесший стране первое в XXI веке «золото» Олимпиады по плаванию атлет не видит ничего предосудительного, если спортсмены решают сменить гражданство. Он назвал этот процесс «неприятным» в беседе со Sports.ru, но с пониманием рассуждает, что это – едва ли не единственный выход сохранить карьеру и добиться спортивных высот. Однако, сам бы он так не поступил.