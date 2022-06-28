Через четыре года: FINA согласовала Чемпионат мира на короткой воде в России

Заместитель министра спорта страны Андрей Федоров сообщил, что после переговоров с Международной федерацией плавания FINA достигнуто соглашение о проведении в 2026 году Чемпионата мира по плаванию на короткой воде в России.

Речь идет о турнире, который FINA «отняла» в этом году у Казани из-за событий в мире. Старты должны были пройти в столице Татарстана с 17 по 22 декабря, однако Федерация перенесла их в австралийский Мельбурн.

К слову, это не единственные соревнования, которых лишилась наша страна. В августе сорвался Чемпионат мира пловцов-юниоров, в апреле - этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду, в марте - матч Мировой лиги по водному поло между мужскими сборными России и Греции.

Отметим, что в настоящее время в Будапеште проходит Чемпионат мира-2022 по водным видам спорта. Он продлится до 3 июля, и россиян вместе с белорусскими атлетами на стартах нет - FINA отстранила пловцов от всех соревнований до конца года.

Источник: РИА Новости Спорт