Борьба сильнейших: проект для пловцов «Царская дуэль» создан в России

В России создан спортивный проект «Царская дуэль» для пловцов. Это новые соревнования, которые должны стать аналогом UFC на воде. Выявлять сильнейших среди чемпионов будут в отдельных заплывах, каждый раз участвовать будут разные звезды плавания.
Первый поединок уже запланирован на 25 сентября. Он пройдет в Санкт-Петербурге в бассейне «Невская волна». Дебютировать в «дуэлях» предложили чемпионкам мира Светлане Чимровой и Дарье Устиновой. Девушки согласились.
«Мы согласились, потому что это интересно, все планируется провести в развлекательном формате», - рассказала Чимрова каналу «Матч ТВ».
Светлана Чимрова и Дарья Устинова. Фото: Global Look Press
Пловчихи будут преодолевать пять дистанций – 50 метров всеми стилями и 100 метров комплексом. По результатам состязаний им начислят очки, сумма которых в конце года укажет на победителя сезона. Не обойдется и без зрелищ – победителей ждут корона и чемпионский пояс.