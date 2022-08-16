Борьба сильнейших: проект для пловцов «Царская дуэль» создан в России

В России создан спортивный проект «Царская дуэль» для пловцов. Это новые соревнования, которые должны стать аналогом UFC на воде. Выявлять сильнейших среди чемпионов будут в отдельных заплывах, каждый раз участвовать будут разные звезды плавания.

Первый поединок уже запланирован на 25 сентября. Он пройдет в Санкт-Петербурге в бассейне «Невская волна». Дебютировать в «дуэлях» предложили чемпионкам мира Светлане Чимровой и Дарье Устиновой. Девушки согласились.