Арина Суркова: «Тренируюсь, чтобы побеждать»

Спринтер от природы, в ее активе победы над такими монстрами воды, как олимпийская чемпионка Раноми Кромовидьойо, пьедесталы чемпионатов Европы и мира, рекорды страны. Ей нравится плавание как образ жизни, а в собственных успехах эта амазонка видит вклад тренера, отдавая ему из общих 100% заслуг.

Лучшая в баттерфляе и в вольном стиле, Суркова стала самой титулованной участницей прошедшего в минувшем апреле в Казани чемпионата России и по праву влилась в элиту отечественного плавания, тех, кого называют «№ 1».

Мотивация

Самое важное для меня – это поддержка близких. Мне нравится наша команда: много молодых, амбициозных ребят. Есть среди них и близкие по духу. Но настоящих друзей не бывает много, поэтому их поддержка мне особенно дорога.

Не то чтобы мне во что бы то ни стало, вынь и положь, требуется для полного счастья медаль чемпионата мира. Нет. Просто, просыпаясь, я знаю, что именно сегодня принесет мне радость. И так каждый день. И тело, и разум во мне едины – мне приятно заниматься любимым делом. Атмосфера соревнований – это вообще нечто особенное: волнение, напряжение, сгущающееся перед стартом, разминка перед дистанцией, настройка особых ощущений, предчувствие битвы, это и есть кайф.

Скучно ждать соревнований четыре месяца. Однообразие тренировок искупается стартами. В день старта я чувствую себя свободной. Тренировки напрягают – да, там нужно выкладываться, но выкладываться монотонно. Там присутствует какая-то неизбежность. Соревнования же – это освобождение от рутины.

И, даже если не плывется и тяжело идет, заставляю себя сделать то, ради чего так много работала. Бывает, конечно, боюсь проиграть, боюсь усталости и боли. Но даже тогда я вспоминаю, что ничего страшного здесь нет, все это я делала уже тысячу раз. Перед стартом лишние мысли гоню. Тело само знает, что делать.

Вода

Для плавания нужна вода. Сойдет и бассейн. Детям – лягушатник. Там пригодится все – от круга и нарукавников до ласт и доски. Воду надо полюбить. Только тогда вода полюбит в ответ. Полюбит и подарит силу.

Реки, моря, озера – не по мне. Там опасность повсюду: медузы, гады… Другое дело бассейн – тепло, светло и не кусают.

Вода воде рознь. Русалкам хорошо, они везде свои, ухаживают за рыбками, дружат с крабиками. А я в озеро прыг – и обратно. В бассейн же залезаю и плыву сколько нужно. Если бы жила в воде постоянно, выбрала бы обличье русалки.

Горячая вода изматывает. Холодная – тяжелая, сковывает движения. Если подобрать нужную температуру, то и плывется в радость. Люблю открытые бассейны, когда солнце пронзает воду лучами. Полежать в джакузи – одно из моих любимых состояний. Еще пузырьки люблю. Щекочут – кайф. Риск – благородное дело, но от экстрима на водных горках, пожалуй, откажусь.

Вода – среда, в которой соревнуются пловцы. Без воды мы бы были не актуальны. Хвататься за воду нужно в начале рычага, а опираться о его середину, вот тогда от воды и оттолкнуться можно как следует. Секрет скорости в силе, которую мы можем передать продвижению в воде.

Плавание

Лично мне нравится спринт. Тудаобратно или – еще лучше – просто туда. Ускорился, и порядок.

Несмотря на то, что в конце закисляет, некоторых даже вырубает, технику нужно держать да конца. Дышать меньше, плыть мощнее. Особенно тяжело это делать на сотне. Там терпеж самый жесткий.

В детстве была спина. Попробовала дельфин – хорошо. Для брасса я не так скроена. Кроль – моя стихия. Мне кролем удобно. Идеальное согласование рук и ног в баттерфляе – еще один ключ к скорости. Руки тащат, ноги помогают. Порусалочьи было бы удобнее, конечно. В кроле циклической силы мало. Нужно постоянное усилие к продвижению.

Точное соответствие продвигающих сил. Руки-ноги и наоборот. Со стартом у меня все в порядке, а с поворотом поработать еще придется. Как и с финишем.

Последние метры требуют особой внимательности к сохранению структуры гребка. А сама эта внимательность на последних метрах зависит от способности, не разваливаясь, терпеть кислоту.

Из всех примеров для подражания восхищает Сара Шьестром. Как она готовится к старту, как плывет, как побеждает. Австралийка Маккеон – тоже молодец. У них можно было бы поучиться. У шведки – физической силе и скорости, у австралийки – легкости стиля и способности хорошо зарабатывать с помощью плавания.

Взлеты и падения

Самые ожидаемые мои победы – на России в баттерфляе, самые неожиданные – там же, в кроле. Если что-то не получается, анализ происходит почти мгновенно. Виноватых не ищу. Знаю, я сама ответственна за каждый свой шаг.

Победа – лишь миг. Когда все сошлось. Этот миг однажды превратится в воспоминание. Приятное воспоминание. Победа греет.

Поражение – факт истории, с которым жить необязательно. Если она случилась, ее просто нужно пережить и забыть, сделав выводы. Любой исход – почва для опыта. Для его применения в будущем. Замечать и анализировать свои поступки и их результаты я научилась сравнительно недавно. Я тренируюсь, чтобы побеждать. Поражение – не моя цель.

Победа – это радость. С ней можно сравнить встречу с друзьями. Или – с завтраком в постель. Победа – это и победа над собой. Даже просто участие в Олимпиаде сегодня я рассматриваю как победу. В связи с политической обстановкой, уж точно. Хотя, что уж говорить, быть олимпийским чемпионом очень даже неплохо. Сложно представить себе то, что чувствует Майкл Фелпс со своими двадцатью тремя золотыми олимпийскими медалями.

Наверное – бесконечное счастье. Самая яркая моя победа – это золото в Глазго, на чемпионате Европы в эстафете. С рекордом мира. Сначала было непонятно: что ж это произошло? А потом накатило – вот это да!

Автор текста: Дмитрий Волков