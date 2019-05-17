Натан Эдриан – пловец, в честь которого переименовывают улицы

Натан Эдриан – американский пловец, многократно побеждавший на чемпионатах мира и 5 раз выигрывавший Олимпиаду.

Он родился в США, в штате Вашингтон, в 1988 году, и уже с пятилетнего возраста отлично плавал, – много занимался в бассейне вместе с сестрой и братом. Вообще старшая сестра Донелла и брат Джастин всегда имели серьезное влияние на младшего – и в бассейн он пошел благодаря их советам.

Китайские корни

Мать Натана – китайского происхождения, ее родина – Гонконг, там она и родилась, и выросла. Надо сказать, Натан очень гордится этим обстоятельством. Когда он участвовал в своих первых Олимпийских играх в Пекине, он повторял в каждом интервью, что эта Олимпиада для него и его мамы – особенная.

Он тогда был еще совсем юным спортсменом (ему едва исполнилось 18), однако никто в сборной США не относился к нему как к ребенку-несмышленышу.

Может быть, подобные мысли возникали у соперников, но Натан быстро всем доказал, что на дистанции в бассейне его стоит опасаться и нельзя недооценивать. В составе эстафеты вольным стилем он тогда установил мировой рекорд в полуфинале. На той Олимпиаде Эдриан заслуженно получил золотую медаль.

Римские победы

Год спустя Натан Эдриан принял участие в мировом чемпионате по водным видам спорта в Риме. Чтобы туда попасть, ему пришлось показать лучшие результаты на чемпионате США. И усилия были не напрасными: из Италии пловец привез 2 золотые медали, победив в эстафете 4х100 вольным стилем и в комплексной эстафете.

В 2010 году Эдриан отправляется на соревнования Pan Pacific, которые приносят ему сразу 4 золотых медали. Стометровку вольным стилем молодой спортсмен проплыл за 48,15 секунды, и оказалось, что этот результат лучше, чем даже у мирового рекордсмена Сезара Сьелу.

А еще буквально на следующий день в одной команде с мировыми чемпионами и легендами плавания – Майклом Фелпсом, Райаном Лохте и Джейсоном Лезаком – Эдриан выиграл эстафету 4х100 вольным стилем. Это было действительно серьезное достижение.

Победа в Шанхае

В 2011 году, на чемпионате в Шанхае, Эдриан снова участвовал в эстафете вместе с Фелпсом и другими рекордсменами. На этот раз ему досталась бронзовая медаль. Стометровку вольным стилем он преодолел только шестым, дистанцию 50 метров – четвертым, зато комплексная эстафета принесла спортсмену заслуженное золото.

Не стоит думать, что все свободное время Натан отдает плаванию. Он такой же, как тысячи молодых людей его возраста: обожает играть в футбол и смотреть захватывающие фильмы.

Когда в интервью у спортсмена спросили, как он представляет себе лучший для него день, он ответил, что хотел бы провести его на озере Тахо: вместе с семьей и друзьями он бы плавал и играл на воде весь день, а с наступлением вечера покатался бы на лыжах.

Как Натан Эдриан плавал в сиропе

Однажды Натана Эдриана пригласили в проект «Разрушители мифов» на канале «Дискавери». Задачей ведущих было проверить результаты исследования, которые провели ученые Университета Миннесоты. Нужно было на практике посмотреть: действительно ли в сиропе можно плавать так же быстро, как в воде?

Эдриана пригласили для того, чтобы он на себе проверил утверждения ученых. Эксперимент показал, что Натан действительно отлично плавает, способен быстро преодолеть любую дистанцию в воде, но вот вязкий сироп оказался не так податлив: результаты расстроили ведущих.

В его честь назвали улицу

Восхищенные победами любимого спортсмена, земляки Натана переименовали улицу в его родном городе Бремертон: теперь она носит название «Натан Эдриан Драйв». Это произошло во время Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. После своей победы спортсмен признался, что едва не расплакался еще в воде, увидев свое имя на верхней строчке табло.

Вообще же в тех играх Натан выиграл две золотые медали, как и в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В январе этого года стало известно, что 5-кратный олимпийский чемпион болен раком. Это обнаружилось во время планового обследования.

Поскольку опухоль была диагностирована на ранней стадии, врачи дают весьма оптимистичные прогнозы. Натан полон уверенности в выздоровлении. Он уже начал интенсивное лечение и собирается, несмотря ни на что, участвовать в Олимпиаде в Токио.

5 советов от Натана Эдриана для тех, кто плавает стометровку:

1. Нужно рационально использовать энергию, а не «гнать» сразу во всю силу.

2. Обязательно надо хорошо ориентироваться в бассейне и знать, через какое время поворачивать.

3. Концентрируйтесь на поворотах. Бортик – место не для отдыха, а для опережения соперников.

4. Заранее следует выработать тактику правильного дыхания: делать вдох, к примеру, через 3, или 4, или 5 гребков. И дышать ритмично, в соответствии с этой тактикой.

5. Учитесь на своих ошибках и никогда их не повторяйте!