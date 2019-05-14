Флоран Манаду: почему олимпийский чемпион мечтает сыграть серийного убийцу

Французский пловец Флоран Манаду – не только успешный спортсмен, но еще и любимец женщин: природа наградила его удивительно привлекательной внешностью.

Несмотря на это, Флоран признается, что хотел бы сняться в кино в роли серийного убийцы или другого злодея.

Он не мог стать никем другим – только пловцом

Дело в том, что для всей семьи Манаду плавание – главное дело жизни. И его старшая сестра Лор, и брат Николя – все научились плавать в самом раннем детстве и стали профессиональными спортсменами.

О семействе Манаду даже шутят, что место для отдыха они выбирают в зависимости от размера и качества бассейна в отеле. Но, как известно, в каждой шутке есть лишь доля шутки.

Надо сказать, поначалу Флоран пытался пойти другим путем – в детстве и юности он увлекся гандболом, как в свое время его отец. И все-таки тяга к плаванию оказалась непреодолимой, и Флоран решил пойти по стопам сестры Лор, которая к тому времени уже стала олимпийской чемпионкой на Играх в Афинах и неоднократной чемпионкой мира и Европы. Тренером Лор был старший брат Николя. Он же взялся тренировать и Флорана.

Как Манаду «чеканил» золотые медали

Большинство спортсменов, даже успешных, проделывают долгий и сложный путь, прежде чем взойти на олимпийский пьедестал почета, а для многих эти заветные ступеньки так и остаются недостижимой мечтой. Флоран сумел завоевать олимпийское золото уже в 21 год, это произошло в Лондоне: парень быстрее всех преодолел дистанцию в 50 метров вольным стилем.

Следующей его победой стал чемпионат Европы во Франции, на котором Флоран был признан 5-кратным чемпионом. Прошел всего месяц с этих соревнований – и вот уже в копилке молодого пловца появились серебряная и бронзовая медали, выигранные на чемпионате мира в Стамбуле.

О нем начали говорить, что он «чеканит» золотые медали. В 2013 году пловец в составе французской сборной оказался лучшим в эстафете, участвуя в чемпионате мира в Барселоне. Спустя год на ЧЕ в Берлине он снова подтвердил собственную непревзойденность, став 4-кратным чемпионом Европы.

Еще три золота и одну бронзу ему принес ЧМ в Дохе, где вдобавок ко всему Флоран еще и поставил два мировых рекорда.

Следующее достижение Манаду-младшего – Казань 2015 года, где он стал трехкратным чемпионом мира. Следующие победы ожидали Флорана на чемпионате Европы в Лондоне в 2016-м, где он добавил к своей коллекции еще две золотые и одну серебряную медали.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Флоран Манаду заслуженно считался одним из главных фаворитов. Он выступал в составе эстафетной команды, и ребята стали вторыми, уступив сборной США. А на дистанции 50 метров – в своем любимом виде соревнований – успешный спортсмен проиграл всего одну сотую секунды американскому пловцу Энтони Эрвину, после чего получил еще одно серебро.

Его любимые девушки

Красивый и успешный спортсмен, разумеется, не мог не привлекать внимания женщин. В СМИ много писали о его трехлетнем романе с французской спортсменкой Фанни Скалли – девушка профессионально занималась верховой ездой. Неизвестно, по каким причинам молодые люди расстались, известно только, что Флоран долго и болезненно переживал этот разрыв и долгое время не мог даже смотреть на женщин.

Однако все проходит – прошла и боль после разлуки. Молодой человек снова влюбился. С 2016 года Флоран встречается с Амбре Бакер – эта экзотическая красавица родом с острова Таити, она успешная модель. Пловец познакомился с девушкой во время съемок телешоу на ее родном острове, и с тех пор они неразлучны. Амбре живет вместе с Флораном в Марселе, и, похоже, влюбленные счастливы.

Не только спортсмен, но и артист

Достигнув в мире спорта всех мыслимых и немыслимых высот, Флоран Манаду после Олимпиады в Рио-де-Жанейро удивил своих поклонников заявлением о том, что он решил уйти из профессионального плавания, чтобы заняться гандболом, к которому его всегда тянуло.

И Манаду сдержал свое слово. Его рост – 199 см и вес – 99 кг – вполне позволяют спортсмену добиться успехов и в этом виде спорта.

А еще яркую внешность Манаду оценили киношники и телевизионщики. Флорана начали приглашать сниматься, и он не стал отказываться: во Франции вышло уже несколько сериалов с его участием. Кроме того, Флоран снялся в популярном шоу «Форт Боярд».

Флоран не раз признавался в интервью, что планирует и дальше сниматься в фильмах, ведь век профессионального спортсмена недолог, и нужно думать, чем заниматься дальше. Его мечта – исполнить роль серийного убийцы или другого злодея. Просто красивому и успешному парню хочется предстать перед фанатами в новом облике, разрушить стереотип «красавчика», который успел ему порядком надоесть.