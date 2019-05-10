ПЛАВАНИЕ Секрет успеха пловчихи Юлии Ефимовой
ПЛАВАНИЕ

Секрет успеха пловчихи Юлии Ефимовой

Ольга Моисеева

Несмотря на молодость, российская спортсменка Юлия Ефимова успела к своим годам достигнуть серьезных побед.

Много раз девушка становилась победительницей мировых и европейских соревнований по плаванию, в ее копилке – олимпийские медали, привезенные из Лондона и Рио-де-Жанейро. 

Война лишила спокойного детства 

Юля появилась на свет 3 апреля 1992 года, в городе Грозном, столице Чечни. Время, выбранное девочкой для рождения, стало не самым удачным: Чечня была охвачена пламенем войны. Родители, понимая, что сильно рискуют, оставаясь в Грозном, вынуждены были переехать. Так двухлетняя Юля оказалась в Ростовской области, в городе Волгодонск. 

Юлия Ефимова. Фото: Инстаграм.
Юлия Ефимова. Фото: Инстаграм.

Для маленькой Юли каждый из родителей придумали свое будущее: мама мечтала, что девочка станет известной танцовщицей или акробаткой, но папа проявил настойчивость и записал дочку в секцию плавания. Дело в том, что отец Юли, Андрей Михайлович Ефимов, сам был тренером по плаванию. Конечно, ему хотелось, чтобы дочь пошла по его стопам. С самого раннего детства Юля слышала от папы: ты – лучшая, ты – будущая чемпионка! 

Андрей Михайлович всегда был убежден: плавать – естественное для человека состояние, и научиться плавать ребенок должен даже раньше, чем ходить. Так что к 2 годам Юля уже уверенно держалась на воде. 

Рано начала самостоятельную жизнь 

Девочка делала успехи, и скоро стало ясно: у нее большое будущее. Вот так и получилось, что еще подростком Юля одна переехала в Таганрог: чтобы тренироваться под руководством Ирины Вятчаниной, воспитавшей множество чемпионов. Для 13-летней Юли началась совсем другая жизнь: отдельно от мамы и папы, в рамках жесткого графика тренировок.

  

Зато уже в 2007 году юную пловчиху включили в состав сборной России. Ирина Вятчанина оставалась тренером Юли до 2011 года. Затем повзрослевшая Ефимова приняла решение переехать в США, чтобы тренироваться у всемирно известного Дэйва Сало. 

Едва перешагнув 20-летний рубеж, Юлия сумела собрать внушительную коллекцию спортивных наград. Впервые ее имя прозвучало в 2007-м, на чемпионате Европы, когда ей было всего 15 лет. Юная пловчиха не только стала чемпионкой на дистанциях 50, 100 и 200 метров в стиле брасс, — она еще и поразила всех тем, что поставила новый мировой рекорд. 

Фото: Инстаграм
Фото: Инстаграм

Спустя год, на следующем чемпионате Европы, девушка снова показала чемпионские результаты. В том же, 2008, году она отправилась на свою первую Олимпиаду – в Пекин, и проявила себя там очень достойно: 16-летняя спортсменка заняла 4 место на дистанции 100 метров и пятое – на дистанции 200 метров. Всероссийская федерация плавания наградила Юлю званием лучшей пловчихи и назвала ее «Открытием года». 

Следующие Олимпийские игры – в Лондоне – принесли Ефимовой уже бронзовую медаль. 

А между двумя Олимпиадами спортсменка то и дело удивляла окружающих стремительными успехами: на Чемпионате мира 2009 года в Риме она принесла в копилку сборной России золотую медаль на дистанции 100 метров, через 2 года к ней добавились две серебряных награды за участие в Европейском первенстве. 

Чемпионат мира в Барселоне в 2013 году – и Юлия становится лучшей на дистанции 200 метров, а еще стала 3-кратной чемпионкой мира в стиле брасс на дистанции 50 метров. И ЧЕ-2013 принес девушке новые награды – золото на дистанциях 50 и 200 метров, а также в смешанной эстафете и комбинированной эстафете. 

Допинг-скандал

И 2014 год ознаменовался для Юлии новыми победами. Но в том же году девушке пришлось пережить крупные неприятности: появились данные о том, что взятая у нее в 2013 году проба на допинг оказалась положительной, то есть достижения спортсменки были поставлены под сомнения. 

Юлия Ефимова объяснила, что принимала определенную пищевую добавку. Продукт подвергли проверке и выяснили, что в его составе имеется запрещенный компонент. Это стало для Юли настоящим ударом: мало того, что ее дисквалифицировали на полтора года, так еще и отобрали пять полученных ранее наград. 

Фото: Инстаграм.
Фото: Инстаграм.

Однако Юля проявила настоящий чемпионский характер: она не впала в депрессию, а принялась тренироваться еще упорнее. И ее старания были вознаграждены: чемпионат мира в Казани 2015 года принес ей золото за стометровку брассом, а также бронзу за дистанцию 50 метров, так что из 4 медалей, завоеванных на этом чемпионате сборной России, две заработала Юля. 

И турнир в Лос-Анджелесе год спустя стал для Ефимовой успешным – еще одно золото. 

Несправедливые обвинения 

А потом разразился новый допинговый скандал, и Юля вместе с другими участниками сборной РФ была отстранена от Олимпиады в Бразилии. Девушка не захотела мириться с несправедливостью и подала иск в Международный арбитражный суд. Дело она выиграла, но об этом стало известно, когда Олимпиада уже началась. 

вручение наград
Фото: Веленгурин Владимир/КП.

Нашей спортсменке пришлось выступать под тысячами неодобрительных и откровенно враждебных взглядов. Но и в такой атмосфере она сумела собраться и завоевала два «серебра» — на дистанции 100 и 200 метров. Это невероятно, но, находясь под жестким прессингом и прицелом неодобрительных взглядов, Юля все же проявила характер. В очередной раз. 

А как же любовь? 

С некоторых пор Юля всюду появляется вместе с Никитой Лобинцевым  он тоже пловец, член российской сборной, обладатель многих спортивных наград. Так что налицо – «служебный роман»! 

Твердый характер и воля к победе Юлии Ефимовой были по достоинству оценены: в 2010 году девушке вручили медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени, а после Олимпиады в Рио-де-Жанейро – Орден Дружбы. 

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Секрет успеха пловчихи Юлии Ефимовой
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