5 важных правил, чтобы безопасно плавать в ластах

Ласты надевают не только когда ныряют с маской или аквалангом. Этот аксессуар еще и помогает плыть быстрее - за счет улучшения положения туловища в воде, а значит — их можно считать подходящим приспособлением для тренировок в бассейне

Главное, правильно выбрать ласты и правильно с ними тренироваться.

Выбор ласт

Ласты различаются по длине — они могут быть длинными или короткими. Если вы собираетесь заниматься в бассейне — рекомендуется выбрать короткие: в них вы получите большую маневренность, и плавать в них удобнее. Длинные оставьте для «большой воды».

Выбирая степень жесткости, помните: чем она выше — тем быстрее нагрузка переходит от ноги к лопасти, а значит, тем быстрее вы сможете двигаться.

Для тех, кто хочет усовершенствовать технику плавания в стиле баттерфляй, имеет смысл приобрести моноласты — по сути, это две ласты, объединенные в одну. Такое приспособление поможет улучшить работу ног.

Первые тренировки

Упражнение для начинающих называют «Покраска стены». Спортсмен садится на скамью лицом к стене, на некотором от нее расстоянии, вытягивает вперед ноги в ластах и синхронно водит ими по стене вверх и вниз, будто «красит» ее, только не кистью, а ластами.

Важно помнить: движение идет от бедра и выполняется почти прямыми, самую малость согнутыми ногами. При этом вы должны чувствовать, как натягиваются и напрягаются мышцы голени. Будет лучше, если вы станете чередовать среднюю амплитуду с малой.

Тонкости сгибания колена

Погрузившись в воду с ластами на ногах, следует помнить: во время плавания кролем ваше колено почти не должно сгибаться. Если вы будете сгибать колено достаточно сильно, то вместо качественной тренировки получите «езду на велосипеде»: то есть в согнутом виде колено погонит воду вперед, перед собой, это приведет к тому, что сопротивление воды увеличится, и нужного удара ластой по воде не произойдет, — вода попросту стечет с ласт.

Правильный вариант — колени почти прямые, сгиб чуть заметен, носок натянут, при этом грести нужно кончиком ласты. Функция колена при этом — мягко амортизировать, делать толчок мягче.

Для начинающих обычно советуют упражнения, во время которых пловец руками держится за доску для плавания и отрабатывает только движения ног в ластах. После того как ноги станут работать «на автомате», можно подключить руки: одна рука вытягивается вперед, вторая движется вдоль туловища, при этом вдох нужно делать в сторону руки, которая прижата к телу.

Сохранять обтекаемое положение тела!

Чтобы у вас хорошо получался кроль с ластами на ногах, прежде всего, следует научиться держать тело в обтекаемом положении как можно больше времени. Никаких лишних движений туловищем, ведь даже малейшее движение усилится за счет ласт, а это значит — вы будете расходовать силы нерационально, теряя скорость.

Чтобы научиться плыть правильно, потренируйтесь без доски. Вытяните вперед руки, сделайте глубокий вдох — поднимите голову и произведите гребок стилем брасс. Вариант — обе руки прижмите к телу, чтобы вдохнуть — поверните голову в сторону и приподнимите.

Когда эти движения будут отработаны, приступайте к другому — плаванию на боку. Рука, которая «нижняя», должна быть вытянута вперед, вторая — «верхняя» — вдоль тела. Чтобы вдохнуть, поверните голову вверх и слегка в сторону.

Повторяя эти упражнения, вы научитесь сохранять максимально обтекаемое положение тела, то есть практически горизонтальное. Хорошо помогает отработать плавное скольжение и такое упражнение: плывя на спине, делайте движения ногами, а руки держите вдоль туловища. Потом поменяйте положение рук — их надо вытянуть вперед. Так вы научитесь держать корпус в обтекаемом положении, а заодно улучшите пластичность груди и поясницы.

Для плавания на спине лучше подобрать короткие ласты,, изготолнные из пластика или резины. Старайтесь делать медленные движения, иначе при плавании в ластах на спине могут появиться неприятные ощущения судорог. Потом мышцы привыкнут, и все будет в порядке.

Моноласты для «дельфинов»

Тренировки в моноласте помогают улучшить технику скоростного плавания, а также увеличивают скорость, если вы предпочитаете стиль дельфин. Кроме того, использование моноласты позволяют отлично укрепить мышцы спины, ног и пресса.

Движения ног при этом должны оставаться плавными, немного тягучими. Следите за тем, чтобы колени были лишь чуть-чуть согнутыми, оставаясь упругими. Начало движению дают плечи, волна, которая при этом получается, должна пройти через все тело, чтобы затем перейти в следующую плавную волну. При этом в области таза должна образоваться самая мощная амплитуда волны.

Тренируясь таким образом, чередуйте положение рук — проплывите отрезок с руками, вытянутыми вперед, затем — с руками, прижатыми к корпусу.

Если тренироваться с использованием ласт регулярно, через некоторое время вы сами заметите, как увеличится ваша выносливость, ведь при этом задействована большая группа мышц. Ноги будут работать более мощно, а в целом ваш стиль плавания станет более уверенным.