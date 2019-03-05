Ян Торп: как 5-кратный олимпийский чемпион преодолел свою аллергию на хлор

Этот парень начал заниматься плаванием ради собственного удовольствия и развлечения. И очень быстро стал самым юным чемпионом мира, 15-летним юношей выиграв золото в заплыве на 400 метров вольным стилем. Его зовут Ян Джеймс Торп, его прозвище - «Торпеда», и на его счету — больше двух десятков рекордов и 5 олимпийских медалей.

В бассейн — вслед за сестрой

Когда будущему чемпиону едва исполнилось 8 лет, он однажды увязался следом за сестрой, которая часто посещала бассейн, так как обожала плавать. Мальчику это занятие тоже пришлось по душе. Только вот беда — первая же тренировка принесла не только радость, но и огорчение: выяснилось, что у Яна жестокая аллергия на соединения хлора, которыми очищают воду в бассейне.

Однако бросать занятия упорный парнишка не собирался. Подумав, он приобрел специальный зажим для носа, чтобы поменьше вдыхать пары хлора. Плавать стало легче.

Не собирался заниматься плаванием профессионально

Ян записался в бассейн и стал пропадать там чуть ли не каждый день. Нет, он вовсе не метил в чемпионы — просто ему доставляло удовольствие плавать разными стилями, отрабатывать и совершенствовать различные приемы…

К 14 годам подросток отлично плавал и брассом, и баттерфляем, и на спине. Способного паренька разглядел опытный тренер, и занятия Яна в бассейне стали более осмысленными и систематическими. Его наставник сразу понял: в его руки попал отменный материал, здесь пахнет рекордами!

Первые победы

Первыми крупными соревнованиями Торпа стал Тихоокеанский чемпионат, на котором, к его огромному удивлению, представляющий Австралию юниор показал лучшие результаты. Это стало стимулом к дальнейшим упорным тренировкам. Скоро способного молодого пловца пригласили в сборную Австралии, и вместе с командой он отправился на свой первый чемпионат мира.

Оттуда Торп вернулся с золотом — он стал лучшим в мире на дистанции 400 метров и в эстафете. Тогда впервые зазвучало слово «Торпеда» — с ней сравнивали целеустремленного молодого человека, с легкостью оставившего позади более опытных спортсменов.

Еще больше о молодом даровании заговорили после Игр Содружества Наций, которые состоялись в том же году и на которых Ян Торп завоевал уже 4 золотых медали.

Выбор между образованием и плаванием

В то время Ян учился в 10 классе, и, понятное дело, «учился» лишь номинально. Ему было просто некогда заниматься уроками — тренировки сменялись соревнованиями, соревнования — еще более упорными тренировками. Было ясно, что дальше так продолжаться не может, что, даже собрав всю волю в кулак, Торп не сумеет совмещать и спортивную карьеру, и получение образования.

Да никто и не понял бы парня-рекордсмена, если бы он пренебрег открывающимися перед ним блестящими перспективами в спорте и предпочел бы учебу в институте, чтобы потом всю жизнь трудиться каким-нибудь рядовым клерком. Поэтому он принял единственное на тот момент верное решение: плавать!

И не прогадал. Как раз к тому времени подоспела Олимпиада в Сиднее, на которой парень снова продемонстрировал свои способности, получив три золотых и две серебряных медали.

Быть чемпионом — не только престижно, но и выгодно

Надо сказать, предприимчивый парнишка сумел грамотно распорядиться отпущенными судьбой способностями. Мало того, что выигранные медали приносили ему солидное денежное вознаграждение, — им заинтересовались спонсоры. И скоро Торп стал часто появляться в рекламе спортивной одежды и прочей экипировки от различных брендов.

Аллергия на хлорку никуда не делась, но теперь Ян плевал на нее, так же, как и на опасность «звездной болезни», — он уверенно шел к успеху, постоянно работая над собой. На чемпионате мира в Японии в 2001 году Торп завоевал 6 золотых медалей, три из которых были вручены ему по итогам индивидуальных заплывов.

Друг уступил Торпу участие в Олимпиаде

А вот на отборочных состязаниях перед Олимпиадой в Афинах в 2004 году его поджидали неприятности — судьи зафиксировали фальстарт, однако олимпийское сообщество всего мира поднялось на защиту «Торпеды» и сумело доказать: фальстарта не было.

Но Федерация плавания Австралии не собиралась отменять своего решения, и Торпа не допустили к участию в Олимпийских играх. Тогда произошло нечто непредвиденное: друг Торпа, пловец Крейг Стивенс, благородно пожертвовал в пользу Торпа своим участием в Афинской Олимпиаде. Конечно, Ян не мог подвести — он победил в своем коронном виде соревнований, в дистанции на 400 метров, и ему аплодировала вся Австралия.

Завершение спортивной карьеры

Из профессионального спорта уходят рано. Вот и Торп, победив в Олимпиаде в Афинах, решил сделать паузу — тем более, что в то время его настигла череда травм и болезней. В 2007 году спортсмен заявил о своем уходе из большого спорта.

А через некоторое время он подтвердил слухи о своей гомосексуальности, чем вызвал бурю эмоций у своих поклонников и болельщиков. Торп признался, что мечтает найти свою вторую половину, с которой он сможет завести детей и жить полноценной семейной жизнью.