Почему пловца Энтони Ли Эрвина называют «Непотопляемым»

Любители плавания, следящие за невероятными достижениями афроамериканца Энтони Ли Эрвина, хорошо понимают: цена его спортивной карьеры слишком высока. За свой титул Олимпийского чемпиона, завоеванный в 2000 году в Сиднее, спортсмен расплатился тяжелой депрессией и уходом из спорта на добрый десяток лет.

Жизнь профессионального пловца стала казаться ему слишком тяжелой, изнуряющие тренировки в бассейне превратили каждый день в пытку. И Энтони круто изменил свою жизнь. Он стал рок-музыкантом и ди-джеем, татуировщиком и отчаянным тусовщиком.

И сколько же ему понадобилось мужества и воли для того, чтобы спустя годы такой жизни вновь вернуться в бассейн, по которому он успел соскучиться! И не просто вернуться — а с триумфом: на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Энтони вновь стал чемпионом.

А мы предлагаем 8 фактов из жизни прославленного пловца, которые разрушают общепринятые мифы о спортсменах.

Энтони: первый афроамериканец, выступающий за сборную США

Строго говоря, афроамериканская кровь смешивается в его жилах с индейской и еврейской. Может быть, секрет невероятной харизмы Энтони — именно в этой гремучей смеси? Сам спортсмен не раз говорил, что он гордится своим происхождением, — как впрочем, и всем, что делает его таким, какой он есть.

Энтони: был гиперактивным ребенком, которого спасло плавание

Намучившись с непослушным, агрессивным и гиперактивным ребенком, родители показали его врачам. А те поставили диагноз: синдром Туретта. Это расстройство центральной нервной системы, которое не поддается лечению и может быть несколько скорректировано приемом транквилизаторов.

Чтобы неуемная энергия Энтони нашла выход, мальчика отдали на плавание. И все же всю жизнь, начиная с 9 лет, ему приходится пить транквилизаторы. Впрочем, перед соревнованиями он перестает их принимать — чтобы накопившаяся агрессия, по его словам, была направлена в нужное русло и привела к победе. Как показывает практика — решение очень правильное.

Энтони: не жалуется на недостаток веса

При своем росте 191 сантиметр Энтони Ли Эрвин весит всего 77 килограммов. Это очень мало по сравнению с другими пловцами. Однако, возможно, именно такое хрупкое сложение помогает Энтони развить особую стремительность на длинных дистанциях.

Энтони: вернулся в бассейн после попытки суицида

Уйдя «в отрыв» в 2003 году, 22-летний Энтони пустился, что называется, «во все тяжкие»: оставив в прошлом ненавистный бассейн, начал вести разгульный образ жизни. Алкоголь, наркотики, беспорядочные связи привели к тому, что парень попытался покончить с собой, приняв смертельную дозу транквилизаторов. Его удалось спасти.

Тогда он решил испытать судьбу во второй раз, развив на своем спортивном мотоцикле запредельную скорость. Уходя от полицейской погони, он врезался в «мустанг» и мог бы погибнуть, но отделался вывихом плеча.

Только тогда он понял: такая жизнь — не для него. И вернулся в бассейн, снова начав тренировки и забросив приятелей-тусовщиков.

Энтони: рок-музыкант и меценат

Спортивная пауза позволила Энтони проявить себя в качестве рок-музыканта: будучи горячим поклонником творчества Принца и Дэвида Боуи, он играл на гитаре в рок-группе с говорящим названием «Оружие массового поражения». Пробовал себя Энтони и в качестве ди-джея. Как он признавался потом журналистам, музыка дает такую свободу, которой нет в спорте.

Полученную в Сиднее золотую олимпийскую медаль пловец пожертвовал в благотворительный фонд помощи людям, которые пострадали от мощного цунами в Индийском океане в 2004 году. В денежном эквиваленте размер его взноса составил 17 101 доллар.

Энтони: получил степень бакалавра и погрузился в теологию

Период «отдыха» от бассейна был заполнен у Энтони не только рок-музыкой, алкоголем и тусовками. В 2010 году он, придя к выводу, что учиться никогда не поздно, получил степень бакалавра. Спортсмен окончил Калифорнийский университет в Беркли, который считается одним из лучших в мире.

Под влиянием преподавателей Энтони много читал, всерьез занимался дзен-буддизмом, изучал различные религии. В частности, одно время он глубоко погрузился в ислам и даже соблюдал пост в Рамадан. Кроме того, Энтони много путешествовал, а затем заинтересовался поэзией средневековья и даже сам писал стихи.

Энтони: сделал татуировки со смыслом

Руки пловца всегда на виду, и после триумфального возвращения Тони в большой спорт все заметили, что обе его руки целиком покрыты затейливыми татуировками. Оказалось, что рисунки он набил со смыслом. Птица Феникс, изображенная на одной руке, символизирует возрождение и новую жизнь.

На второй руке красуется дракон — как говорит Энтони, быть быстрее всех в спринте — это все равно что поймать дракона и приручить его. Ему хотелось полностью переродиться, и татуировки, по его словам, помогли почувствовать себя «в новой коже».