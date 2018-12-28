Как 64-летнему Мартину Стрелу удается ставить мировые рекорды, в которые сложно поверить
Этот человек — не пловец, а гитарист. Профессиональный. Он не изнуряет себя тренировками в бассейне, а занимается множеством интересных дел, при этом не отказывая себе в бокале хорошего вина или пива. Мартин Стрел обожает вкусно поесть и не может похвастать атлетической фигурой.
Зато он — один из самых удивительных спортсменов в мире. Словенец Мартин Стрел ставит мировые рекорды, в которые сложно поверить, потому что они — почти за гранью возможностей человека.
Никто, кроме него, не сумел проплыть за рекордное время от истока до самого устья по крупнейшим рекам нашей планеты, а он преодолел вплавь Миссисипи, Амазонку, Дунай, Парану и Янцзы.
Эти громадные расстояния он оделевает вовсе не ради славы или денег. Он избрал этот путь, чтобы привлечь внимание всего мира к страшному загрязнению, которому в наши дни подвергаются воды рек и природа в целом.
Как он до этого додумался
Стрел был поражен, увидев, что в еще недавно чистых и полноводных речках не растут больше даже водоросли. Он задумался: что мы оставим нашим детям, внукам? Мартин с детства увлекался плаванием. Став взрослым, он плавал все больше и чаще, научился преодолевать серьезные дистанции. После упорных тренировок он смог переплыть через морские проливы.
Правда, ему не нравится плавать в морской воде — уж очень негативно она влияет на кожу, разъедая ее. Гораздо комфортнее Стрел чувствует себя в пресной воде.
Наступил 2002 год, и Мартин продолжил свои рекорды. Миссисипи (3979 км) он преодолел за 68 дней, посвятив свой безумный марафон людям, которые стали жертвой страшного теракта 11 сентября 2001 года.
Что ни год — то новая река: в 2003-м — Парана в Аргентине, в 2004-м — река Янцзы, на которой Мартин установил еще один рекорд. А в 2007 году отважному пловцу покорилась самая длинная на Земле река — Амазонка. За 66 дней Стрел проплыл по ней 5268 километров.
Это было не просто трудно — это было смертельно опасно, мало кто верил в успех. Но Стрел рискнул — и выиграл. Он совершил невозможное для того, чтобы люди задумались о прекрасных тропических лесах вдоль Амазонки, которые из-за нашего легкомыслия и безответственности могут вскоре совсем исчезнуть.
Опасности на пути
Пловца подбросило высоко в воздух, потом он снова упал в воду… Группа, сопровождавшая рекордсмена, решила, что ему конец. Однако буквально через минуту Стрел пришел в себя и как ни в чем не бывало продолжил свой путь.
Преодолевая Амазонку, он чуть не погиб от зубов пираний, которые изгрызли ему спину. Мартин испытывал, как потом признавался, адскую боль, но продолжал плыть дальше.
И все же подобных эпизодов, когда он находился на волоске от гибели, в хронике плаваний Мартина Стрела удивительно немного. Может быть, везение сопутствует ему потому, что он считает воду естественной средой обитания для человека?
В паузах между своими марафонами Стрел тренируется на воде трижды в день. Он признается, что сегодня вода — такая же необходимость для него, как еда или сон.
На что он живет?
Мартин говорит, что самые прекрасные отношения между людьми он видел в джунглях Амазонки: ни у кого там нет денег, тем не менее все друг друга любят и помогают друг другу.
Самый выносливый пловец мира советует всем людям жить как можно проще, довольствоваться малым, ежедневно давать нагрузку телу и разуму и общаться с правильными людьми. Тогда, убежден Мартин Стрел, можно прожить до 100 лет, не зная болезней и дряхлости.