Как 64-летнему Мартину Стрелу удается ставить мировые рекорды, в которые сложно поверить

Зато он — один из самых удивительных спортсменов в мире. Словенец Мартин Стрел ставит мировые рекорды, в которые сложно поверить, потому что они — почти за гранью возможностей человека.

Никто, кроме него, не сумел проплыть за рекордное время от истока до самого устья по крупнейшим рекам нашей планеты, а он преодолел вплавь Миссисипи, Амазонку, Дунай, Парану и Янцзы.

Эти громадные расстояния он оделевает вовсе не ради славы или денег. Он избрал этот путь, чтобы привлечь внимание всего мира к страшному загрязнению, которому в наши дни подвергаются воды рек и природа в целом.

Как он до этого додумался

Мартин хорошо помнит свое детство, в котором реки были полны рыбы и крабов. Потом началось активное строительство — появлялись новые дороги, их прокладывали в некогда заповедных местах, и с годами пересохли ручьи и небольшие речки, а в тех, которые остались, перестала водиться рыба.

Стрел был поражен, увидев, что в еще недавно чистых и полноводных речках не растут больше даже водоросли. Он задумался: что мы оставим нашим детям, внукам? Мартин с детства увлекался плаванием. Став взрослым, он плавал все больше и чаще, научился преодолевать серьезные дистанции. После упорных тренировок он смог переплыть через морские проливы.

Правда, ему не нравится плавать в морской воде — уж очень негативно она влияет на кожу, разъедая ее. Гораздо комфортнее Стрел чувствует себя в пресной воде.

В 2000 году Стрел установил мировой рекорд, проплыв Дунай по всей длине — от истока до устья. А это — 3004 километра, и плыть ему пришлось 58 дней (конечно, с перерывами). Спустя год Стрел поразил мировую общественность новым мировым рекордом — на этот раз он плыл по Дунаю 84 часа без перерыва!

Наступил 2002 год, и Мартин продолжил свои рекорды. Миссисипи (3979 км) он преодолел за 68 дней, посвятив свой безумный марафон людям, которые стали жертвой страшного теракта 11 сентября 2001 года.

Что ни год — то новая река: в 2003-м — Парана в Аргентине, в 2004-м — река Янцзы, на которой Мартин установил еще один рекорд. А в 2007 году отважному пловцу покорилась самая длинная на Земле река — Амазонка. За 66 дней Стрел проплыл по ней 5268 километров.

Это было не просто трудно — это было смертельно опасно, мало кто верил в успех. Но Стрел рискнул — и выиграл. Он совершил невозможное для того, чтобы люди задумались о прекрасных тропических лесах вдоль Амазонки, которые из-за нашего легкомыслия и безответственности могут вскоре совсем исчезнуть.

Опасности на пути

Это удивительно и необъяснимо, но судьба хранила Мартина во всех его путешествиях. Когда он плыл по Миссисипи, разразилась страшная гроза, рядом с ним ударила молния.

Пловца подбросило высоко в воздух, потом он снова упал в воду… Группа, сопровождавшая рекордсмена, решила, что ему конец. Однако буквально через минуту Стрел пришел в себя и как ни в чем не бывало продолжил свой путь.

Преодолевая Амазонку, он чуть не погиб от зубов пираний, которые изгрызли ему спину. Мартин испытывал, как потом признавался, адскую боль, но продолжал плыть дальше.

И все же подобных эпизодов, когда он находился на волоске от гибели, в хронике плаваний Мартина Стрела удивительно немного. Может быть, везение сопутствует ему потому, что он считает воду естественной средой обитания для человека?

В паузах между своими марафонами Стрел тренируется на воде трижды в день. Он признается, что сегодня вода — такая же необходимость для него, как еда или сон.

На что он живет?

Никаких миллионов своими заплывами Мартин не нажил. Да они ему и не нужны. У него есть дом и машина, запросы у него самые скромные, на простую жизнь ему хватает того, что он зарабатывает лекциями.

Мартин говорит, что самые прекрасные отношения между людьми он видел в джунглях Амазонки: ни у кого там нет денег, тем не менее все друг друга любят и помогают друг другу.

Самый выносливый пловец мира советует всем людям жить как можно проще, довольствоваться малым, ежедневно давать нагрузку телу и разуму и общаться с правильными людьми. Тогда, убежден Мартин Стрел, можно прожить до 100 лет, не зная болезней и дряхлости.