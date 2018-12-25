Как Ален Бомбар пересек Атлантику на надувном плоте и доказал, что потерпевшие кораблекрушение люди умирают не от голода
Молодой французский врач однажды заинтересовался странной проблемой: почему так много людей гибнет в кораблекрушениях? Что их убивает? Он решил провести над собой эксперимент: пересечь Атлантику на маленькой надувной лодке без всяких припасов. И остаться в живых. И у него получилось.
Тысячи людей гибнут, оказавшись за бортом. Причем не только те, кто привык к сухопутной жизни и мало знаком с морем, но и опытные моряки.
С другой стороны, есть и те, кто выживает. Их подбирают в океане спустя неделю, месяц, даже 50 дней после крушения судна, и люди, проведя столько времени в экстремальных условиях, остаются в живых! Их треплют шторма и изводят штили, у них нет ни еды, ни пресной воды, и все же они выживают.
Все это требовало детального изучения. И Бомбар твердо решил проделать этот путь — через океан, на крошечной резиновой лодке, чтобы доказать себе и другим: попав в кораблекрушение — можно выжить!
И еще он считал очень важным изменить сложившийся в обществе стереотип о том, что спустя одну-две недели после крушения судна нет смысла искать в море людей — все они, мол, к этому времени погибают. Нет, не все! И продолжать искать нужно!
Сначала их было двое
Ален Бомбар собирался найти себе компаньона — вдвоем все же легче переносить тяготы. К нему в напарники просились разные люди. Были среди них самоубийцы, мечтающие покончить с жизнью в океане, были сумасшедшие, разного рода странные неуравновешенные личности… Хотел участвовать в экспедиции и ее главный спонсор — обширных габаритов мужчина, весивший 152 килограмма.
После долгого поиска Бомбар наконец нашел спутника. Им стал Джек Пальмер — яхтсмен-любитель. Для начала они отправились в пробное плавание на две недели.
За это время напарникам пришлось довольствоваться двумя рыбешками в качестве еды и небольшим количеством планктона, пили же они морскую воду. Вернувшись из пробного путешествия, Пальмер отказался пересекать с Бомбаром Атлантику, спасовав перед сложностями и страданиями.
Ален Бомбар ни разу ни в чем не упрекнул несостоявшегося товарища — просто стал готовиться к экспедиции в одиночку.
Плавание «Еретика»
Свою надувную лодку 4,5 метра длиной Бомбар назвал «Еретик» — именно так его в гневе называли возмущенные противники авантюрной затеи, уверенные в провале бесстрашного врача. Ничего особенного на борту не было — пара простейших приборов (компас да секстант), парус размером с небольшую простыню.
Кроме того, в лодку был упакован неприкосновенный запас самых необходимых продуктов, который к концу путешествия так и остался нетронутым, что было засвидетельствовано официально.
К своей экспедиции Ален готовился целый год — причем как теоретически, так и практически. Он изучал особенности животного мира Атлантики, проводил на себе эксперименты, чтобы понять, сколько времени человек способен пить морскую воду и не умереть.
Лодка двигалась при помощи паруса, подгоняемая пассатами и течением. В первые же дни плавания на Атлантику обрушился шторм, и Бомбару оставалось надеяться на спасение, беспрерывно вычерпывая из лодки воду.
Делать это приходилось собственной шляпой, и скоро Бомбар потерял сознание, обессилев. Отважный мореплаватель едва не утонул, но, оказавшись в холодной воде, пришел в себя и продолжил вычерпывать воду. С собой у него не было ни сетей, ни удочек, так что для ловли рыбы пришлось использовать подручные средства, — ведь Бомбар хотел создать ситуацию, максимально приближенную к экстремальной.
Из весла и ножа с загнутым концом он сделал гарпун, которым и добывал рыбу. А рыба служила ему не только для пищи — он научился выжимать сок из рыбы, которым утолял жажду, чередуя его с небольшими количествами морской воды. Рыболовные крючки он сделал из костей пойманных рыб, кроме того, Бомбар ловил птиц и тоже ел их мясо сырым.
Чтобы уберечься от цинги, отважный врач процеживал морскую воду, добывая для пропитания планктон — он выяснил, что морские микроорганизмы очень питательны, недаром же планктоном питаются такие гиганты, как киты.
Акулы и проблемы с кожей
Под палящим солнцем и дождями кожа Бомбара стала быстро распухать и покрываться язвами. Он старался хоть изредка купаться, но кожа все равно отваливалась целыми лентами. Отдельной головной болью стали ногти, которые неожиданно быстро стали отрастать и причиняли невыносимую боль, впиваясь в пальцы.
А еще на «Еретика» постоянно нападали акулы. Бомбар отбивался от хищников веслом, а одну особо настойчивую акулу пришлось убить ножом, вспоров ей брюхо.
Наконец, спустя 65 суток лодка Бомбара пристала к берегам Барбадоса — цель была достигнута. И здесь его поджидала встреча с «цивилизацией» — на причалившую лодку немедленно напали туземцы и в мгновение ока унесли все мало-мальски ценное, что им удалось найти.
Окончив свое рискованное путешествие, Ален Бомбар написал книгу «За бортом по своей воле», в которой давал практические советы тем, кто может попасть в кораблекрушение.
В частности, он писал — оказавшихся в открытом море людей убивает не жажда — можно маленькими дозами в течение нескольких дней пить морскую воду и выжимать сок из рыб, не голод — в море и океане достаточно пропитания.
Их убивает страх. Если не растеряться, взять себя в руки и приложить все усилия, задействовать все резервы организма, человек может спасти свою жизнь.
После плавания
Вернувшись на сушу и восстановившись после экспедиции, Бомбар участвовал в разработке конструкции надувных спасательных плотиков, которыми теперь стали оснащать все суда. Затем его пригласили работать в лабораторию биологии моря частного океанографического института.
Но наряду с научной работой он продолжал совершать морские путешествия, систематизируя свой опыт. В последующие годы он получил около 10 тысяч писем от людей, которые благодарили его за книгу и писали: если бы не ваши советы и не ваш пример, мы бы погибли.
Ален Бомбар первым начал бить тревогу, доказывая, что нельзя загрязнять моря и океаны радиоактивными отходами. Он всю жизнь боролся за чистоту Средиземного моря.
В дальнейшем Бомбар занимал различные политические посты, умер знаменитый путешественник и ученый в 2005 году, в возрасте 80 лет.