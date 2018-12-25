Как Ален Бомбар пересек Атлантику на надувном плоте и доказал, что потерпевшие кораблекрушение люди умирают не от голода

Тысячи людей гибнут, оказавшись за бортом. Причем не только те, кто привык к сухопутной жизни и мало знаком с морем, но и опытные моряки.

С другой стороны, есть и те, кто выживает. Их подбирают в океане спустя неделю, месяц, даже 50 дней после крушения судна, и люди, проведя столько времени в экстремальных условиях, остаются в живых! Их треплют шторма и изводят штили, у них нет ни еды, ни пресной воды, и все же они выживают.

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Все это требовало детального изучения. И Бомбар твердо решил проделать этот путь — через океан, на крошечной резиновой лодке, чтобы доказать себе и другим: попав в кораблекрушение — можно выжить!

И еще он считал очень важным изменить сложившийся в обществе стереотип о том, что спустя одну-две недели после крушения судна нет смысла искать в море людей — все они, мол, к этому времени погибают. Нет, не все! И продолжать искать нужно!

Сначала их было двое

Ален Бомбар собирался найти себе компаньона — вдвоем все же легче переносить тяготы. К нему в напарники просились разные люди. Были среди них самоубийцы, мечтающие покончить с жизнью в океане, были сумасшедшие, разного рода странные неуравновешенные личности… Хотел участвовать в экспедиции и ее главный спонсор — обширных габаритов мужчина, весивший 152 килограмма.

После долгого поиска Бомбар наконец нашел спутника. Им стал Джек Пальмер — яхтсмен-любитель. Для начала они отправились в пробное плавание на две недели.

За это время напарникам пришлось довольствоваться двумя рыбешками в качестве еды и небольшим количеством планктона, пили же они морскую воду. Вернувшись из пробного путешествия, Пальмер отказался пересекать с Бомбаром Атлантику, спасовав перед сложностями и страданиями.

Ален Бомбар ни разу ни в чем не упрекнул несостоявшегося товарища — просто стал готовиться к экспедиции в одиночку.

Плавание «Еретика»

Свою надувную лодку 4,5 метра длиной Бомбар назвал «Еретик» — именно так его в гневе называли возмущенные противники авантюрной затеи, уверенные в провале бесстрашного врача. Ничего особенного на борту не было — пара простейших приборов (компас да секстант), парус размером с небольшую простыню.

Кроме того, в лодку был упакован неприкосновенный запас самых необходимых продуктов, который к концу путешествия так и остался нетронутым, что было засвидетельствовано официально.

К своей экспедиции Ален готовился целый год — причем как теоретически, так и практически. Он изучал особенности животного мира Атлантики, проводил на себе эксперименты, чтобы понять, сколько времени человек способен пить морскую воду и не умереть.

Лодка двигалась при помощи паруса, подгоняемая пассатами и течением. В первые же дни плавания на Атлантику обрушился шторм, и Бомбару оставалось надеяться на спасение, беспрерывно вычерпывая из лодки воду.

Делать это приходилось собственной шляпой, и скоро Бомбар потерял сознание, обессилев. Отважный мореплаватель едва не утонул, но, оказавшись в холодной воде, пришел в себя и продолжил вычерпывать воду. С собой у него не было ни сетей, ни удочек, так что для ловли рыбы пришлось использовать подручные средства, — ведь Бомбар хотел создать ситуацию, максимально приближенную к экстремальной.

Из весла и ножа с загнутым концом он сделал гарпун, которым и добывал рыбу. А рыба служила ему не только для пищи — он научился выжимать сок из рыбы, которым утолял жажду, чередуя его с небольшими количествами морской воды. Рыболовные крючки он сделал из костей пойманных рыб, кроме того, Бомбар ловил птиц и тоже ел их мясо сырым.

Чтобы уберечься от цинги, отважный врач процеживал морскую воду, добывая для пропитания планктон — он выяснил, что морские микроорганизмы очень питательны, недаром же планктоном питаются такие гиганты, как киты.

Акулы и проблемы с кожей

Под палящим солнцем и дождями кожа Бомбара стала быстро распухать и покрываться язвами. Он старался хоть изредка купаться, но кожа все равно отваливалась целыми лентами. Отдельной головной болью стали ногти, которые неожиданно быстро стали отрастать и причиняли невыносимую боль, впиваясь в пальцы.

А еще на «Еретика» постоянно нападали акулы. Бомбар отбивался от хищников веслом, а одну особо настойчивую акулу пришлось убить ножом, вспоров ей брюхо.

больше по теме Акула убила туриста из Чехии на египетском курорте По поступившей информации, инцидент произошел на одном из курортов Египта.

Наконец, спустя 65 суток лодка Бомбара пристала к берегам Барбадоса — цель была достигнута. И здесь его поджидала встреча с «цивилизацией» — на причалившую лодку немедленно напали туземцы и в мгновение ока унесли все мало-мальски ценное, что им удалось найти.

Окончив свое рискованное путешествие, Ален Бомбар написал книгу «За бортом по своей воле», в которой давал практические советы тем, кто может попасть в кораблекрушение.

В частности, он писал — оказавшихся в открытом море людей убивает не жажда — можно маленькими дозами в течение нескольких дней пить морскую воду и выжимать сок из рыб, не голод — в море и океане достаточно пропитания.

Их убивает страх. Если не растеряться, взять себя в руки и приложить все усилия, задействовать все резервы организма, человек может спасти свою жизнь.

После плавания

Вернувшись на сушу и восстановившись после экспедиции, Бомбар участвовал в разработке конструкции надувных спасательных плотиков, которыми теперь стали оснащать все суда. Затем его пригласили работать в лабораторию биологии моря частного океанографического института.

Но наряду с научной работой он продолжал совершать морские путешествия, систематизируя свой опыт. В последующие годы он получил около 10 тысяч писем от людей, которые благодарили его за книгу и писали: если бы не ваши советы и не ваш пример, мы бы погибли.

Ален Бомбар первым начал бить тревогу, доказывая, что нельзя загрязнять моря и океаны радиоактивными отходами. Он всю жизнь боролся за чистоту Средиземного моря.

В дальнейшем Бомбар занимал различные политические посты, умер знаменитый путешественник и ученый в 2005 году, в возрасте 80 лет.