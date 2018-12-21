ПЛАВАНИЕ Как пловчиха из ЮАР Натали дю Туа стала чемпионкой, потеряв ногу
ПЛАВАНИЕ

Как пловчиха из ЮАР Натали дю Туа стала чемпионкой, потеряв ногу

Ольга Моисеева

«100 великих людей из ЮАР» - это про нее. Имя Натали дю Туа находится в этом списке, о ней знают не только у нее на родине, но и в других странах. И везде она вызывает восхищение — своей несгибаемой волей, упорством и мужеством.

Натали потеряла ногу. Но еще прежде, чем это случилось, она была выдающейся спортсменкой, добившись высоких результатов в плавании. А после… После девушка нашла в себе силы продолжать плавать.

Да не просто плавать, а выступать в соревнованиях наравне со здоровыми людьми. Да не просто выступать, а завоевывать золотые и серебряные медали! Без ноги.

Как один водитель перечеркнул планы 17-летней девушки

Натали дю Туа родилась в Кейптауне в 1984 году, в семье простых рабочих. С раннего детства девочка активно занималась плаванием, почти сразу она начала выигрывать все местные соревнования среди детей своего возраста.

К 14 годам Натали заинтересовались тренеры национальной сборной ЮАР по плаванию. Она собиралась отправиться на Олимпиаду в Сидней в 2000 году, но не вышло — чуть-чуть не хватило квалификации. Зато уж на следующей Олимпиаде, в Афинах, я обязательно выиграю! — решила амбициозная девушка.

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Ей помешали это сделать. Обычным утром 2001 года Натали, как обычно, ехала в школу на скутере, как вдруг почувствовала острую боль в левой ноге. На полном ходу в девушку врезался автомобиль.

Вокруг мгновенно образовалась толчея и неразбериха, все сигналили и ругались, пробка на дороге становилась все обширнее, и даже прибывший на место происшествия полицейский стал жертвой ДТП, врезавшись в спешке в грузовик.

Когда Натали, наконец, доставили в больницу, она сразу поняла: ногу не спасти. Она так сильно болела, что девушка не могла думать ни о чем другом.

В какой-то момент она спросила у матери: «Когда уже эту проклятую ногу отрежут?». «Уже…» — едва сдерживая слезы, ответила мама.

Оказалось, что ногу пришлось ампутировать по колено. Чтобы сломанное бедро правильно срослось, врачи вставили в него прут из титана. Натали предстояла огромная работа по реабилитации.

«Ненавижу, когда меня жалеют!»

Кадр из фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (2016 г.)

На следующий день после операции Натали проснулась, полная решимости научиться жить прежней жизнью. Да-да, прямо на следующий день!

Она не собиралась тратить время и силы на бесплодные слезы и не выносила, когда посетители — родственники, одноклассники, подруги — начинали бормотать слова сочувствия. Эта ненависть к жалости и слабости осталась в Натали и по сей день.

Она четко поставила перед собой цель: попасть на Олимпийские игры. И начала к ней планомерно двигаться, не отвлекаясь на переживания и сожаления.

Врачи только диву давались: еще не научившись как следует ходить на костылях или протезе, Натали уже рвалась в бассейн, на тренировки. И тренировалась самозабвенно, упорно, полная решимости осуществить свою мечту.

Первый заплыв в новом качестве

Кадр из фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (2016 г.)

Прошло всего около 2 лет после операции, когда Натали добилась, чтобы ее допустили на Игры Содружества. Участие Натали дю Туа в Играх 2002 года перевернуло все представления о возможностях инвалидов.

Девушка без ноги участвовала вместе с остальными спортсменами в финальном заплыве вольным стилем на дистанцию 800 метров! Такое трибуны видели впервые.

Кадр из фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (2016 г.)

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С того дня каждое выступление Натали в соревнованиях проходит по одному сценарию: зрители в восторге бешено аплодируют спортсменке стоя, забывая и о соображениях патриотизма, и о своих вчерашних фаворитах. Трибуны, как одно целое, оглушительно скандируют: «Натали!»

Отдельные зрители, впрочем, остаются сидеть. Это те, кто настолько ошеломлен происходящим, что не в силах пошевелиться.

А на тех памятных Играх Содружества в 2002 году пресса назвала лучшим спортсменом именно Натали дю Туа. Несмотря на то, что на этих играх был официальный победитель — Ян Торп из Австралии, который установил мировой рекорд и вернулся домой с одной серебряной и 6 золотыми медалями.

Новые достижения, новые награды

Успехи Натали продолжали впечатлять — она победила на Всеафриканских играх, затем — на Афро-Азиатских… Правда, в Афины девушка все же не попала. Зато на Паралимпиаде она получила 5 золотых и 1 серебряную медали.

А потом, благодаря своему упорству, Натали дю Туа добивается квалификации на Олимпийские игры в Пекине и на Паралимпиаду, которая проходила там же. Только тогда люди увидели ее слезы, которых мужественная девушка не смогла сдержать: ведь наконец-то сбылась ее мечта!

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На открытии Олимпиады и Паралимпиады в Пекине национальное знамя несла Натали дю Туа. И это было справедливо.

Это невероятно, но спортсменка с ампутированной ногой, преодолевая дистанцию в 10 километров, проплыла ее, нисколько не отстав от здоровых соперников: она пришла 16-й, оставив позади 8 человек!

В интервью Натали сказала, что обещает своим болельщикам улучшить свои результаты к следующей Олимпиаде 2012 года.

Жить, помогая другим

На сегодняшний день Натали дю Туа — 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр и одна из 5 спортсменов с ограниченными возможностями, принявших участие не только в Паралимпийских, но и в Олимпийских играх. У нее множество правительственных наград, она написала автобиографическую книгу.

А еще Натали не представляет своей жизни без благотворительной деятельности. Она шефствует над школой для детишек с ДЦП, оказывает помощь онкологическому центру, расположенному в Кейптауне. Ее любимое выражение — не стыдно не достичь цели, стыдно ничего не делать для ее достижения.

Когда Натали спрашивают, в чем секрет ее успеха, она повторяет: «Труд и настойчивость. Нужно ставить перед собой цели и упорно к ним идти». У легендарной спортсменки есть сайт в Интернете, на который часто пишут те, кто нуждается в помощи и поддержке. Натали старается помочь всем.

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Натали дю Туаплавание

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Натали дю Туа. Источник - wikimedia.org Пловчиха из ЮАР Натали дю Туа и ее железная воля
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