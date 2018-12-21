Как пловчиха из ЮАР Натали дю Туа стала чемпионкой, потеряв ногу

Натали потеряла ногу. Но еще прежде, чем это случилось, она была выдающейся спортсменкой, добившись высоких результатов в плавании. А после… После девушка нашла в себе силы продолжать плавать.

Да не просто плавать, а выступать в соревнованиях наравне со здоровыми людьми. Да не просто выступать, а завоевывать золотые и серебряные медали! Без ноги.

Как один водитель перечеркнул планы 17-летней девушки

Натали дю Туа родилась в Кейптауне в 1984 году, в семье простых рабочих. С раннего детства девочка активно занималась плаванием, почти сразу она начала выигрывать все местные соревнования среди детей своего возраста.

К 14 годам Натали заинтересовались тренеры национальной сборной ЮАР по плаванию. Она собиралась отправиться на Олимпиаду в Сидней в 2000 году, но не вышло — чуть-чуть не хватило квалификации. Зато уж на следующей Олимпиаде, в Афинах, я обязательно выиграю! — решила амбициозная девушка.

Ей помешали это сделать. Обычным утром 2001 года Натали, как обычно, ехала в школу на скутере, как вдруг почувствовала острую боль в левой ноге. На полном ходу в девушку врезался автомобиль.

Вокруг мгновенно образовалась толчея и неразбериха, все сигналили и ругались, пробка на дороге становилась все обширнее, и даже прибывший на место происшествия полицейский стал жертвой ДТП, врезавшись в спешке в грузовик.

Когда Натали, наконец, доставили в больницу, она сразу поняла: ногу не спасти. Она так сильно болела, что девушка не могла думать ни о чем другом.

В какой-то момент она спросила у матери: «Когда уже эту проклятую ногу отрежут?». «Уже…» — едва сдерживая слезы, ответила мама.

Оказалось, что ногу пришлось ампутировать по колено. Чтобы сломанное бедро правильно срослось, врачи вставили в него прут из титана. Натали предстояла огромная работа по реабилитации.

«Ненавижу, когда меня жалеют!»

На следующий день после операции Натали проснулась, полная решимости научиться жить прежней жизнью. Да-да, прямо на следующий день!

Она не собиралась тратить время и силы на бесплодные слезы и не выносила, когда посетители — родственники, одноклассники, подруги — начинали бормотать слова сочувствия. Эта ненависть к жалости и слабости осталась в Натали и по сей день.

Она четко поставила перед собой цель: попасть на Олимпийские игры. И начала к ней планомерно двигаться, не отвлекаясь на переживания и сожаления.

Врачи только диву давались: еще не научившись как следует ходить на костылях или протезе, Натали уже рвалась в бассейн, на тренировки. И тренировалась самозабвенно, упорно, полная решимости осуществить свою мечту.

Первый заплыв в новом качестве

Прошло всего около 2 лет после операции, когда Натали добилась, чтобы ее допустили на Игры Содружества. Участие Натали дю Туа в Играх 2002 года перевернуло все представления о возможностях инвалидов.

Девушка без ноги участвовала вместе с остальными спортсменами в финальном заплыве вольным стилем на дистанцию 800 метров! Такое трибуны видели впервые.

С того дня каждое выступление Натали в соревнованиях проходит по одному сценарию: зрители в восторге бешено аплодируют спортсменке стоя, забывая и о соображениях патриотизма, и о своих вчерашних фаворитах. Трибуны, как одно целое, оглушительно скандируют: «Натали!»

Отдельные зрители, впрочем, остаются сидеть. Это те, кто настолько ошеломлен происходящим, что не в силах пошевелиться.

А на тех памятных Играх Содружества в 2002 году пресса назвала лучшим спортсменом именно Натали дю Туа. Несмотря на то, что на этих играх был официальный победитель — Ян Торп из Австралии, который установил мировой рекорд и вернулся домой с одной серебряной и 6 золотыми медалями.

Новые достижения, новые награды

Успехи Натали продолжали впечатлять — она победила на Всеафриканских играх, затем — на Афро-Азиатских… Правда, в Афины девушка все же не попала. Зато на Паралимпиаде она получила 5 золотых и 1 серебряную медали.

А потом, благодаря своему упорству, Натали дю Туа добивается квалификации на Олимпийские игры в Пекине и на Паралимпиаду, которая проходила там же. Только тогда люди увидели ее слезы, которых мужественная девушка не смогла сдержать: ведь наконец-то сбылась ее мечта!

На открытии Олимпиады и Паралимпиады в Пекине национальное знамя несла Натали дю Туа. И это было справедливо.

Это невероятно, но спортсменка с ампутированной ногой, преодолевая дистанцию в 10 километров, проплыла ее, нисколько не отстав от здоровых соперников: она пришла 16-й, оставив позади 8 человек!

В интервью Натали сказала, что обещает своим болельщикам улучшить свои результаты к следующей Олимпиаде 2012 года.

Жить, помогая другим

На сегодняшний день Натали дю Туа — 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр и одна из 5 спортсменов с ограниченными возможностями, принявших участие не только в Паралимпийских, но и в Олимпийских играх. У нее множество правительственных наград, она написала автобиографическую книгу.

А еще Натали не представляет своей жизни без благотворительной деятельности. Она шефствует над школой для детишек с ДЦП, оказывает помощь онкологическому центру, расположенному в Кейптауне. Ее любимое выражение — не стыдно не достичь цели, стыдно ничего не делать для ее достижения.

Когда Натали спрашивают, в чем секрет ее успеха, она повторяет: «Труд и настойчивость. Нужно ставить перед собой цели и упорно к ним идти». У легендарной спортсменки есть сайт в Интернете, на который часто пишут те, кто нуждается в помощи и поддержке. Натали старается помочь всем.