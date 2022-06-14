Климент Колесников – о рационе Майкла Фелпса: «Если я буду столько есть, то превращусь в колобочка»

Российский пловец не представляет, как можно за день потреблять 12 тысяч калорий.

Двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников рассказал о своем рационе питания. Пловец не ограничивает себя в еде — все в пределах разумного. И может себе позволить фастфуд, жареное и колу. В период соревнований атлет старается не налегать на сладости, а в обычные дни есть что душа пожелает. А самой любимой едой называет стейки средней прожарки.

А вот питаться как американский пловец Майкл Фелпс наш спортсмен бы не смог. О диете 23-кратного олимпийского чемпиона спорят по сей день — за день он съедал до 12 тысяч калорий. И Колесников называет это слишком жестким.

«Я так не могу. У меня не такая физиология, чтобы столько потреблять. Плюс я не отдаю столько на тренировках, чтобы потом это нужно было компенсировать. Тут же правило: сколько потребляешь — столько отдаешь. Он пахал как конь, поэтому у него все уходило. Если я буду столько есть, то превращусь в колобочка», — поведал Колесников в интервью РИА Новости.

Майкл Фелпс, напомним, является абсолютным рекордсменом по количеству золотых наград и наград в сумме в истории Олимпийских игр, а также за всю историю чемпионатов мира по водным видам спорта. О завершении карьеры американец объявил в 2012 году, в возрасте 27 лет.

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