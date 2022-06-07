«У меня есть цель»: олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал о завершении карьеры

Пловец Евгений Рылов стал первым россиянином в ХХI веке, выигравшим Олимпийские игры. В 2021 году в Токио он взял «золото» на стометровке на спине и дистанции 200 м на спине. Также в эстафете 4х200 м вольным стилем он завоевал серебряную медаль. Спортсмен уже получает вопросы о завершении карьеры – в свете отмены россиян на стартах FINA, связанных с политической обстановкой.

Рылов и сам задумывается о том, когда придет то самое время. И поделился планами насчет завершения карьеры в ходе просветительского марафона общества «Знание».

«Думаю, следующая Олимпиада. А далее буду заканчивать. Кому-то кажется, что 25 или 28 лет, но дистанции уже даются тяжелее. У меня есть цель. Хочу стать самым быстрым в мире. Пока я ее не достиг. Да, у меня есть рекорды мира, но все же», — цитирует чемпиона «РИА Новости».

Евгений Рылов с самого детства мечтал плавать быстрее всех. Он мог стать футболистом или волейболистом – способности были, но именно к воде питал особую страсть. В 17 лет он уже стал олимпийским чемпионом на юношеских Играх в Китае.

Кроме того, россиянин имеет бронзовую медаль, завоеванную в 2016 году на Олимпиаде в Рио, двукратный чемпиона мира и трехкратный – на короткой воде, а также четыре раза становился первым на чемпионате Европы.

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