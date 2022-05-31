«Большинство спортсменов очень суеверны»: какие талисманы синхронистка Гурбанбердиева берет с собой на соревнования

Пловчиха объяснила, почему именно эти предметы ей приносят успех.

23-летняя российская синхронистка Майя Гурбанбердиева, как оказалось, очень суеверная спортсменка. В этом она призналась своим подписчикам в соцсетях, а также перечислила талисманы, которые ей помогают во время выступлений.

«Большинство спортсменов очень суеверны, порой это доходит до паранойи. У меня максимально странные талисманы на соревнованиях, — предупредила чемпионка и задумалась: — Не знаю, есть ли у кого-то подобные странности».

Среди помощников «русской Русалочки» — самые неожиданные вещи. Среди них более-менее логичной является игрушка в виде пчелы Майи.

«Тренеры с самого детства акцентировали внимание на одинаковых именах с этим мультяшным персонажем, поэтому как-то за мной это закрепилось – то Пчела назовут, то Жужа, то еще что-то придумают. Теперь пчела — моя верная помощница на всех соревнованиях», — объяснила выбор главного талисмана пловчиха.

Также постоянно с собой Майя берет мягкую игрушку с эмблемой ФК «Барселона» — это ее любимый футбольный клуб. На время выступления она вручает ее своему тренеру, чтобы та держала в руках — таков ритуал.

Кроме того, Майя считает, что старый черный купальник, в котором она выступала с 9 до 18 лет, тоже приносит удачу. Он пережил с ней огромное количество соревнований, протерся до дыр и теперь ездит в ее сумке на соревнования. Как и футболка Давида Луиса из бразильской сборной по футболу.

«Футболист играл в сборной под номером четыре, а я, купив эту футболку, стала четвертой на своих первых международных соревнованиях. С тех пор эту футболку я также вожу с собой», — объяснила синхронистка.

В свои 23 года Майя Гурбандердиева — двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы в микст-дуэте с Александром Мальцевым.

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