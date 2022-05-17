«Сильно по этому поводу не заморачиваюсь»: Евгений Рылов – о потере рекламного контракта

На фоне украинских событий Международная Федерация плавания FINA отстранила российских пловцов от чемпионата мира в Венгрии, проходящего под эгидой организации. В ответ русские спортсмены приняли решение бойкотировать все старты нынешнего сезона, вплоть до конца года.
Более того, многие мировые бренды разорвали рекламные контракты и приостановили сотрудничество с пловцами из России. Под санкции попал и двукратный олимпийский чемпион Игр в Токио – 2020 Евгений Рылов. Однако чемпион признался, что не огорчен таким развитием событий. И даже продолжает тренироваться и выходит на заплывы в форме Speedo, прервавшей с ним контракт.
«Многие спрашивали, почему я продолжаю использовать Speedo, но я не в обиде на них. На обиженных воду возят, а я воду возить не люблю, я люблю в ней плыть. Сильно по этому поводу не заморачиваюсь, — поведал спортсмен в интервью ТАСС.
Но ответная мера в отношении Speedo у Рылова все-таки припасена. Чемпион намерен установить мировой рекорд, и в случае успеха он вряд ли засчитает его этому бренду, указав в протоколе.
«Производители указывают штрих-код гидрокостюма, в котором установлен мировой рекорд, то же самое касается и побед на Олимпиаде. Для них это реклама, а она сейчас стоит дорого», — размышляет звезда спорта.
Напомним, Евгений Рылов первым выступил с заявлением о том, что отказывается от посещения чемпионата мира в Венгрии в этом году в знак поддержки российских спортсменов, ущемляемых со стороны мирового сообщества. Вслед за ним все сообщество водных видов спорта отказалось участвовать в мероприятиях.
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