Новые лидеры и их рекорды: в Казани прошел Чемпионат России по плаванию

В Казани завершился Чемпионат России по плаванию. В нем приняли участие почти 600 сильнейших спортсменов из разных уголков страны. В течение шести дней, с 24 по 29 апреля, они выясняли, кто из них достоин звания чемпиона.

Больше всего медалей завоевала сибирячка Арина Суркова. Спортсменка из Новосибирска выиграла четыре «золота». Среди мужчин по количеству медалей лидером стал Климент Колесников – у него три первых места.

За Чемпионат пловцы установили пять рекордов России. Арина Суркова на 50 м баттерфляем показала время 25.61 сек, Илья Бородин проплыл 400 м комплексным плаванием за 4:09.86 мин, Андрей Николаев на 50 м брассом – 26.66 сек.

Елена Богомолова смогла установить юношеский рекорд страны, проплыв 50 м брассом за 30.40 сек. Еще один юношеский рекорд страны установила Дарья Клепикова. Она смогла показать время 54.45 сек на стометровке вольным стилем, повторив достижение Арины Опенышевой в 2015 году.

По итогам стартов лучшей по количеству очков оказалась Мария Каменева, выступающая за Калужскую область. Пловчиха набрала 924 очка за результат на 50 м на спине (27.70). У мужчин лидировал в рейтинге Климент Колесников из Москвы с 983 очками за результат, показанный на 50 м на спине (23.93), сообщает сайт Всероссийской федерации плавания.

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